В российских школах хотят ввести практические воспитательные занятия





«Представляется целесообразным организовать в рамках внеурочных занятий из цикла «Разговоры о важном» серии практических занятий под названием «Важные дела». Во время занятий ученики смогут получить опыт общественно значимой деятельности: помощи незащищённым и нуждающимся, сохранения природы и памятников культуры, заботы о бездомных животных», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.





Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой ввести в российских школах практические общественно значимые занятия «Важные дела» для патриотического воспитания детей.Она отметила, что проводимые в школах «Разговоры о важном» имеют больше теоретическую направленность, в то время как детям важны практические занятия.Ранее начальник отдела профориентации, социальной адаптации и психологической поддержки Центра занятости населения Московской областио том, что участниками нового подмосковного проекта «Школа профориентации для родителей» стали уже более ста человек.