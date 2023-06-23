В российских школах хотят ввести практические воспитательные занятия

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic
Она отметила, что проводимые в школах «Разговоры о важном» имеют больше теоретическую направленность, в то время как детям важны практические занятия.
«Представляется целесообразным организовать в рамках внеурочных занятий из цикла «Разговоры о важном» серии практических занятий под названием «Важные дела». Во время занятий ученики смогут получить опыт общественно значимой деятельности: помощи незащищённым и нуждающимся, сохранения природы и памятников культуры, заботы о бездомных животных», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.Ранее начальник отдела профориентации, социальной адаптации и психологической поддержки Центра занятости населения Московской области Дарья Шереметьева заявила «Радио 1» о том, что участниками нового подмосковного проекта «Школа профориентации для родителей» стали уже более ста человек.