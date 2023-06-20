В российских школах могут появиться учителя без высшего образования

istockphoto/Caiaimage/Chris Ryan
В Минпросвещении предлагают набирать в школы учителей без высшего образования
«Коммерсантъ» пишет, что в российских школах, возможно, появятся учителя без высшего образования. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на прошедшем ПМЭФ.
Министр Кравцов допустил возможность набора в школы учителей, которые будут преподавать с 5 по 9 класс, в системе среднего профобразования.
В данный момент в России со средним специальным образованием можно работать только в детских садах и начальной школе.
Ранее академик Ямбург объяснил, почему в России только одна школьница набрала 300 баллов на ЕГЭ. В России только одна школьница набрала 300 баллов на ЕГЭ. Выпускница Вологодского лицея набрала по 100 баллов по русскому языку, химии и математике профильного уровня.
Министр Кравцов допустил возможность набора в школы учителей, которые будут преподавать с 5 по 9 класс, в системе среднего профобразования.
Ранее академик Ямбург объяснил, почему в России только одна школьница набрала 300 баллов на ЕГЭ. В России только одна школьница набрала 300 баллов на ЕГЭ. Выпускница Вологодского лицея набрала по 100 баллов по русскому языку, химии и математике профильного уровня.
Мария Фирсова