В российских школах предмет ОБЖ будет переименован в «Основы безопасности и защиты Родины»

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В конце июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что данный предмет не изменит объёма нагрузки на учеников. Программа изучения нового предмета будет составлена на основе существующих «Основ безопасности жизнедеятельности».
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