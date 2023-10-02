В Россию стали реже приезжать мигранты

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Также сократилось число возвращающихся в страну россиян. В первом полугодии 2019 года по программе переселения соотечественников в Россию вернулись 51,8 тысячи человек, а в 2023 число снизилось до 19,3 тысячи за полгода. Также с 93 до 43 тысяч за год упало число первично выданных иностранцам разрешений на временное проживание в РФ.
«Если ситуация с курсом рубля не изменится и правительство продолжит более требовательно регламентировать потоки миграции, их численность ещё сократится», — считает доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину отменить экзамен на знание русского языка для мигрантов. С таким предложением Титов выступил по причине того, что стране не хватает рабочих рук. По мнению Титова, разрешение на работу для граждан визовых стран следует заменить патентом.
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