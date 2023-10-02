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В Россию стали реже приезжать мигранты

02 октября 2023, 11:06
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

За первое полугодие 2023 года в РФ въехало на 50 тысяч меньше мигрантов в сравнении с январем-июнем 2022 года.
Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на исследование Института Гайдара (проведено на основе данных Росстата). Приток мигрантов сократился на 15%, до 282 тысяч человек. Выросло количество приезжих из Таджикистана (на 4 тысячи человек), но это не компенсировало общего снижения. Миграционный прирост уменьшился, до 79 тысяч человек.

Также сократилось число возвращающихся в страну россиян. В первом полугодии 2019 года по программе переселения соотечественников в Россию вернулись 51,8 тысячи человек, а в 2023 число снизилось до 19,3 тысячи за полгода. Также с 93 до 43 тысяч за год упало число первично выданных иностранцам разрешений на временное проживание в РФ.


Сокращение притока мигрантов только усугубляет проблему кадрового дефицита.
«Если ситуация с курсом рубля не изменится и правительство продолжит более требовательно регламентировать потоки миграции, их численность ещё сократится», — считает доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину отменить экзамен на знание русского языка для мигрантов. С таким предложением Титов выступил по причине того, что стране не хватает рабочих рук. По мнению Титова, разрешение на работу для граждан визовых стран следует заменить патентом.

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#мигранты
#работа
#россия
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В Сочи пройдёт Международная конференция «Kuban Cyber Security Conference 2023»
02 октября 2023, 11:18

Фото: istockphoto/Ivan Vislov

Минцифры России 12 – 13 октября 2023 года проведёт Международную конференцию «Kuban Cyber Security Conference 2023» (Kuban CSC 2023).
На конференции специалисты обменяются опытом в области информационной безопасности, а также презентуют новейшие разработки и практики.
 
Kuban CSC 2023 станет открытой площадкой для диалога представителей органов государственной власти, бизнеса, экспертов отрасли по актуальным вопросам защиты от киберугроз.
 
На конференции будут обсуждаться следующие темы: ИКТ: состояние, угрозы и перспективы, международное сотрудничество в сфере информационной безопасности, обеспечение информационной безопасности, подготовка кадров.

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#конференция
#кибербезопасность
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Волынец предложила не учитывать доход семьи при начислении пособия на инвалида
02 октября 2023, 11:18

Фото: iStock/SbytovaMN

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила выплачивать детское пособие на ребёнка-инвалида независимо от дохода и критериев нуждаемости семьи. Об этом сообщает RT.
По словам Волынец, для получения права на это пособие проводится комплексная оценка нуждаемости семьи. В процесс оценивания входят такие критерии, как доходы, наличие и количество имущества, занятость трудоспособных членов семьи или причины её отсутствия.

Омбудсмен отметила, что для семей, которые воспитывают ребенка-инвалида, нужно сделать исключение как для особо нуждающихся.

«Предлагаемые поправки выработаны с учётом позиции родительского сообщества и направлены на гармонизацию подходов, применяемых при комплексной оценке нуждаемости, равно как и на повышение качества жизни семей, ухаживающих за ребёнком-инвалидом», — цитирует Волынец RT.

Уполномоченный по правам ребёнка подчеркнула, что важное условие заключается в том, что ребенок-инвалид должен воспитываться в семье, а не в детском интернате.

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Подмосковье вошло в топ-10 по числу участников проекта «Начни игру»
02 октября 2023, 11:02

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

932 жителя Подмосковья зарегистрировались на второй сезон Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Московская область занимает девятое место в топ-10 регионов, где больше всего разработчиков и гейм-дизайнеров, сообщили организаторы конкурса.
Помимо Московской области, в первую десятку регионов входят Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская, Челябинская области, Краснодарский край, Нижегородская область и Пермский край. Всего во втором сезоне проекта «Начни игру» участвуют свыше 70 тыс человек, а за два года число регистраций превысило 150 тыс.
«Игровая индустрия в России от года к году набирает обороты. Проект «Начни игру» даёт возможность молодым людям погрузиться в индустрию со школьной скамьи. О реальном спросе говорят цифры: 43% участников второго сезона – это ребята моложе 18 лет», – отметила руководитель проекта «Начни игру» Марьям Карпова.
Регистрация на второй сезон проекта продолжится до 14 ноября. Участники получат уникальную возможность заявить о себе перед экспертами, поспорить за возможность пройти обучение в ведущих игровых студиях и отправиться в путешествие по России. Подробности – на портале
 
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#подмосковье
#московская область
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В Ленинском округе из оврага сделают современное общественное пространство
02 октября 2023, 10:39

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Ленинском городском округе появится современное общественное пространство с двухуровневой сетью пешеходных маршрутов и навесными террасными платформами.

Новое общественное пространство появится на территории жилого комплекса «Пригород Лесное», обустраивать его будет ГК «Самолет», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Пространство расположится на территории 5 га. Ландшафтный парк станет связующим пространством и частью буферной общественной зоны, включающей торговый центр, два детских сада, поликлинику и досуговый центр.

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#пешеходный переход
#человек
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Россиянам назвали выгодные места для подработки осенью
02 октября 2023, 10:23

Фото: iStock/fizkes

Аналитики Авито Работы рассказали «Радио 1», в каких сферах сильнее всего выросли средние предлагаемые зарплаты в сегменте подработки, а работодатели стали чаще искать сотрудников, которые согласны работать в графике частичной занятости, в сравнении с тем же периодом в минувшем году.
Так, в среднем сумма предлагаемой зарплаты для вакансий, рассчитанных на подработку, по стране увеличилась вдвое, она достигла 59 108 рублей.
 
Больше всего средние предлагаемые заработные платы при частичной занятости  выросли в сфере администрирования – в 1,8 раза и консультирования – в 1,6 раза. Суммы составляют 54 729 рублей и 52 469 рублей соответственно. Третье место по уровню прироста средних предлагаемых зарплат при неполном рабочем дне занял сегмент IT с увеличением в 1,5 раза и оплатой в 46 947 рублей. Завершают топ-4 с увеличением в 1,4 раза отрасли логистики (68 319 рублей) и производства (40 125 рублей). 

«Увеличение зарплатных предложений для кандидатов, ищущих подработку, напрямую связано с высоким кадровым дефицитом в стране. Работодатели таким образом используют возможность восполнить потребность в специалистах, привлекая их в периоды пиковой нагрузки или повышенного потребительского спроса. Общее число вакансий на неполный рабочий день увеличилось в 4,6 раза в третьем квартале 2023 по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Частичная занятость позволяет работодателю расширить круг поиска потенциальных квалифицированных работников, которые по каким-либо причинам не могут выйти на полный рабочий день, и при этом оптимизировать бюджет на ФОТ. По многим параметрам лидирует сфера консультирования. Отчасти это объясняется универсальностью сегмента: он охватывает разные отрасли: от маркетингового продвижения до бухгалтерии и составления бизнес-стратегии»‎, - рассказал директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

В третьем квартале этого года количество вакансий с частичной занятостью значительно увеличилось в сфере администрирования (в 2,9 раза), маркетинга, рекламы и PR (в 2,8 раза, а также IT и телекома (в 2,7 раза). Стоит отметить прирост в таких сегментах, как автомобильный бизнес (в 2,5 раза) и продажи (в 2,4 раза). 
 
Интересно, что не только работодатели заинтересованы в сотрудниках на неполный рабочий день, но и сами соискатели за последний год стали чаще обращать внимание на вакансии именно этого типа. Так, в 3 квартале 2023 года россияне чаще всего искали подработку в сфере консультирования, где число откликов увеличилось в 1,7 раза. Другими фаворитами в равной степени стали отрасли юриспруденции и маркетинга, рекламы и PR (1,3 раза). В 1,3 раза больше откликов зафиксировано на вакансии в сегменте IT и телекома. В секторе бухгалтерии и финансов соискательская активность выросла в 1,1 раза. 

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#бизнес
#вакансии
#занятость
#россияне
#зарплаты
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Минтранс Подмосковья рекомендует завершать мотосезон
02 октября 2023, 09:47

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В некоторых округах Московской области прошли традиционные пробеги по случаю закрытия мотосезона.

Водители, планирующие продолжить передвигаться на мотоциклах, должны быть предельно осторожными на дороге. 

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Госавтоинспекцией региона призывают водителей позаботиться о своей безопасности и своевременно принять решение завершить мотосезон. 

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#автодороги
#мотоцикл
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Forbes назвал самую крупную иностранную компанию, оставшуюся в России
Forbes: «Леруа Мерлен» возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в РФ
02 октября 2023, 09:46

Фото: istock / Tippapatt

Французская компания «Leroy Merlin» стала первой в списке крупнейших иностранных компаний, которые осталась работать в РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на рейтинги Forbes.

Сообщается, что список отличился по результатам по сравнению с прошлым годом. За 2022 год с российского рынка ушло либо ограничило присутствие 22 компании, включая Toyota, Renault, Samsung и Apple.

Компании из США занимаются значительное представительство в топ-50, а их общее количество упало с 10 до 8. При этом выросло количество компаний из Китая с 1 до 6. В рейтинг попали также 5 компаний из Франции, Германии и Турции. 

Кроме «Леруа Мерлен», в топ-10 оказались JT Group, Philip Morris, PepsiCo, Elo Group, VEON, Metro AG, Mars, Nestle и Chery Automobile. Также впервые в рейтинге оказалась Таиландская компания  CP Foods, Казахстанская Polymetal International и Белорусские «Торговый дом БелАЗ» и Santa.

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#рф
#петербург
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Стало известно, чего хотят россияне перед выходом на пенсию
РБК: 45% россиян хотят перед пенсией накопить на безбедную старость
02 октября 2023, 09:32

Iryna Imago

НПФ Сбербанка совместно с сервисом по поиску работы «Работа.ру» провели опрос и выявили, что 45% россия перед выходом на заслуженный отдых хотят накопить денег на безбедную старость. Об этом сообщает РБК.



Помимо этого, среди опрошенных 25% граждан хотели бы построить дом,  24% — купить квартиру  и 22% желают освоить новое хобби. Также 18% заявили о желании открыть собственный бизнес. Около 13% хотят переехать в другой город, купить дачу или освоить новый язык.

Другой опрос коснулся темы возраста выхода на пенсию. Так, самым популярным ответом стал возраст от 56 до 60 лет, что составило 35%. Также о желании продолжить работы после 65 лет заявило 20%.

Результаты опроса сделан на основе ответов 3500 граждан от 18 лет, которые являются экономически активными. Опрос проводился в сентябре 2023 года во всех федеральных округах России.

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#россия
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#бизнес
#дом
#отдых
#опрос
#возраст
#город
#язык
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В понедельник утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
02 октября 2023, 09:18

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В понедельник утром, 2 октября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 917,8 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Рублево-Успенском, Осташковском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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