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В Россию вернулся глава «азербайджанской мафии», нападавшей на прохожих

Азербайджан выдал России лидера избивавшей петербуржцев банды блогеров
15 ноября 2023, 14:30
Фото: iStock/mrohana

Фото: iStock/mrohana

В телеграм-канале Генпрокуратуры РФ сообщается, что из Азербайджана в Россию экстрадирован глава банды, которая нападала на прохожих в Санкт-Петербурге.
По информации российского ведомства, Азербайджан выдал России главаря банды, который ранее был объявлен в международный розыск.

Турал Мамедов возглавлял преступную группировку, которая нападала на случайных прохожих из хулиганских побуждений. В «мафию» входили подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Несовершеннолетние снимали избиения на камеру, после чего публиковали видео в сети.


В России на главаря группировки возбуждено уголовное дело.

Прежде сообщалось, что сотрудник отеля участвовал в жестоком бандитском нападении в Таиланде.

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#уголовное подростки
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#видео
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#азербайджан
#следственный комитет
#избиение
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Преподаватель Мурзюкова объяснила растущий интерес россиян к восточным языкам
15 ноября 2023, 15:05

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Преподаватель английского языка Анна Мурзюкова заявила, что растущий интерес россиян к восточным языкам, в частности, к китайскому и хинди, вызван внешнеполитическим курсом нашей страны.
Поскольку государство стремится развивать партнёрство с азиатскими партнёрами, то граждане начинают понимать перспективность учёбы и работы в этих странах, а также плюсы сотрудничества с компаниями стран Азии. А для лучшей коммуникации, как известно, необходимо знание языков.

«Обучение восточным языкам открывает для людей множество возможностей за пределами страны. В частности, получение образования и сотрудничество в сферах торговли с азиатскими странами. Отсюда и стремление выучить новый язык», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Мурзюкова.

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#россияне
#образование
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ГП завершила проверку Wildberries и обязала компанию внести 20 изменений
15 ноября 2023, 15:02

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Генеральная прокуратура завершила проверку маркетплейса Wildberries и обязала компанию внесли изменения в положения об отношении с покупателями, об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий компанией изменены около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей», - прокомментировали ситуацию представители ведомства. 

Теперь покупатели не обязаны самостоятельно отвечать за проверку качества товара, а также имеют право отказаться от любой приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств. Также сокращён срок рассмотрения претензии покупателя по замене товара.

Помимо этого, теперь срок доставки товара может быть увеличен исключительно после согласования с покупателем.

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#покупатели
#право
#генпрокуратура
#проверка
#товары
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В РКК «Энергия» назвали сроки покорения Луны российскими космонавтами
Высадка российских космонавтов на Луну планируется после 2031 года
15 ноября 2023, 14:51

Фото: istockphoto/mikiell

Первые российские космонавты могут высадиться на Луне уже в начале следующего десятилетия. Об этом сообщил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьёв.
Согласно дорожной карте, которую он представил на международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос», на период с 2031 по 2040 год запланировано обустройство модулей лунной базы и создание пилотируемого лунохода. В эти же сроки состоится первая высадка российских космонавтов на поверхность Луны.

После начала пилотируемых экспедиций и закрепления приоритета, запланированы геологические исследования. После создания лунной базы, которое начнется в 2041 году, будет создано новое, адаптированное к условиям на естественном спутнике Земли оборудование для бурения и экскавации, а также для экспериментального добывающего и производственного комплекса. После 2050 года ресурсы Луны можно будет использовать для полётов с целью освоения дальнего космоса.

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#космос
#оборудование
#полеты
#земля
#луна
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Азербайджан выдал России главаря «азербайджанской мафии»
Прокуратура: Азербайджан выдал РФ организатора нападений в Петербурге
15 ноября 2023, 14:38

Фото: iStock/Yingko

Азербайджан по запросу России экстрадировал главаря Турала Мамедова, который вместе с товарищами нападал на жителей Санкт-Петербурга, и публиковал видео в Сети. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
«По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Азербайджанской Республики экстрадировали Турала Мамедова для привлечения к уголовной», - говорится в сообщении.

Теперь молодому человеку грозит до 13 лет лишения свободы.
 
Ранее сообщалось, что в Петербурге орудует «азербайджанская мафия». Выходцы из кавказской страны избивали прохожих и выкладывали видео в сеть. Делом заинтересовался Следственный комитет, который по личному поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, начал проверку.

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#следственный комитет
#видео
#страны
#сизо
#азербайджан
#генпрокуратура
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Песков объяснил помилование осужденного за убийство Политковской
15 ноября 2023, 14:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя помилование фигуранта дела Политковской Сергея Хаджикурбанова за участие в спецоперации, заявил, что есть такая практика, и резонансные преступления не являются исключениями.
«Существует определенная практика, которая реализуется, и насколько мне известно, в этой практике никаких исключений (касательно резонансности дела) нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», - пояснил Песков.

При этом он отказался отвечать на вопрос о справедливости для семьи студентки, убийцу которой освободили от необходимости компенсации морального вреда родственникам девушки. По словам Пескова, не его прерогатива об этом говорить в деталях.

Напомним, журналистка Анна Политковская была убита 7 октября 2006 октября. Политковскую застрелили в подъезде её дома на Лесной улице в Москве. Следствие сразу пришло к выводу, что убийство было заказным. Организатором убийства признали бывшего оперуполномоченного УБОП Сергея Хаджикурбанова. Как сообщил его адвокат Михальчик, сперва Хаджикурбанов принимал участие в специальной военной операции в качестве заключенного. Но, когда его контракт истёк, то бывший заключённый получил помилование.

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#компенсации
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#контракт
#песков
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За 2023 год в эфир вышло 35 выпусков киножурнала «Вслух», планируется еще 13
15 ноября 2023, 14:05

Фото: istock / smolaw11

Кинокомпания «Артос» с 2022 года реализует проект мультижанрового киножурнала о традиционных ценностях «Вслух». Сюжеты посвящены таким ценностным категориям, как правда, семья, память, вера, любовь, Родина, Победа.
Киножурнал «ВСЛУХ!» является современным переосмыслением художественного киножурнала «ФИТИЛЬ», выпускавшегося с начала 60-х годов в нашей стране.

Компания «Артос» специализируется на продюсировании сложнопостановочных картин. Среди проектов компании многосерийные фильмы «Ликвидация» (2007), «Исаев» (2009), «Жизнь и судьба» (2010 – 2012) и другие. В съемках принимали участие популярные актеры, среди которых Ольга Дроздова, Ирина Купченко, Дмитрий Певцов, Ольга Будина, Борис Щербаков, Олеся Железняк, Александр Семчев, Гоша Куценко, Никита Ефремов и так далее. 

За 2022 год с июня по ноябрь в рамках первого сезона вышли 24 выпуска. А в 2023 году (второй сезон) в эфир вышли 35 выпусков, до конца года планируется публикация еще 13 выпусков. Суммарные просмотры на площадках выросли с 2 млн в апреле до 33 млн в сентябре 2023 года.

Летом 2023 года фильмы проекта были показаны в 199 городах и населенных пунктах России перед киносеансами. 

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В Мытищах прошел «Разговор о важном» с главой округа Купецкой

Опрос: Россияне готовы тратить на недвижимость и путешествия

Акция #ЩедрыйВторник пройдет в России 28 ноября
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В Мытищах прошел «Разговор о важном» с главой округа Купецкой
15 ноября 2023, 13:53

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Учащиеся мытищинской школы № 3 приняли участие в «Разговоре о важном» с главой Юлией Купецкой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Мероприятие с главой городского округа прошла на базе Дома Юнармии в образовательной школе имени Б.А. Феофанова.

Встреча прошла в чаепития, на которой обсуждались литература, русские сказки, искусство, а также будущие профессии школьников.

«Разговор получился честным, открытым и очень конструктивным. Затронули множество тем. Вспомнили командные игры, например, казаки-разбойники. Также обсудили чем отличаются дети конца 20 века и современные», – отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Кроме этого, юнармейцы с большим удовольствием рассказали главе о своих путешествиях и успехах в развитии по направлениям культуры, спорта и медиа. Также ребята показали видео, которые они подготавливают своим медиацентром юнармейцев после мероприятий.

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Опрос: Россияне готовы тратить на недвижимость и путешествия
15 ноября 2023, 13:42

Фото: istockphoto.com/Nature

Совместный опрос образовательной платформы Skillbox и аналитического агентства «Анкетолог» показал, что россияне потратили бы 1 млн рублей, если он у них был, на недвижимость и путешествия.
Так ответили 36 и 15% опрошенных соответственно.

Кроме этого, россияне готовы вкладывать средства в запуск собственного дела, погашение задолженностей и покупку личного транспорта.

«Крупные покупки сопровождаются у россиян чувствами волнения и радости. Шопинг в целом помогает большинству опрошенных справляться с плохим настроением и стрессом, в особенности это относится к приобретению одежды, любимой еды, техники. Большинство россиян планируют шопинг в предстоящую «чёрную пятницу», — приводит RT текст этого исследования.

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#недвижимость
#путешествия
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Депутат Хамзаев: Надо исключить образы исторических сооружений с алкоголя
15 ноября 2023, 13:34

Фото: istockphoto.com/Vicky Gosselin

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ограничить производителей алкоголя в праве использования изображений исторических и архитектурных памятников для дизайна этикеток для спиртных напитков.
Он пояснил, что этикетка товара имеет высокое значение в плане визуального и информационного наполнения, а изображения на алкогольной продукции памятников архитектуры, вызывающих чувство гордости у россиян, могут способствовать повышению продаж такого товара и являться своеобразным маркетинговым ходом производителей.

«Прошу дать поручение проработать позицию ведомства по изменению нормативно-правовых актов в части введения запрета для производителей алкогольных напитков использовать на розничной упаковке изображения памятников светской и культовой архитектуры — за исключением объектов, которые имеют непосредственное отношение к алкогольной индустрии», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

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