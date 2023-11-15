В Россию вернулся глава «азербайджанской мафии», нападавшей на прохожих

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В телеграм-канале Генпрокуратуры РФ сообщается, что из Азербайджана в Россию экстрадирован глава банды, которая нападала на прохожих в Санкт-Петербурге.
По информации российского ведомства, Азербайджан выдал России главаря банды, который ранее был объявлен в международный розыск.
Турал Мамедов возглавлял преступную группировку, которая нападала на случайных прохожих из хулиганских побуждений. В «мафию» входили подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Несовершеннолетние снимали избиения на камеру, после чего публиковали видео в сети.
В России на главаря группировки возбуждено уголовное дело.
Прежде сообщалось, что сотрудник отеля участвовал в жестоком бандитском нападении в Таиланде.
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Турал Мамедов возглавлял преступную группировку, которая нападала на случайных прохожих из хулиганских побуждений. В «мафию» входили подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Несовершеннолетние снимали избиения на камеру, после чего публиковали видео в сети.
Прежде сообщалось, что сотрудник отеля участвовал в жестоком бандитском нападении в Таиланде.
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Анастасия Крестьянова