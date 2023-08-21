В Россию запретят ввозить фрукты и ягоды из Новой Зеландии из-за заболевания на плантациях

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По подсчётам, проведённым в ведомстве, появление данной болезни на территории России создаст огромный экономический ущерб. Потребуется порядка 9 млрд рублей для ликвидации очагов заражения на российских плантациях, поскольку бурая монилиозная гниль сначала вызывает ожог листьев и цветков растения, а затем уменьшает плодоносность.
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