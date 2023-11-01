В Росстате сообщили о росте реальных располагаемых доходов россиян

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Реальные располагаемые расходы россиян в третьем квартале текущего года выросли на 5,1%, следует из данных Росстата.
Напомним, что реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные индекс потребительских цен на товары и услуги.
Так, за третий квартал доходы граждан выросли на 5,1% в годовом выражении. Такой же показатель отмечался и во втором квартале.
А за прошедшие девять месяцев этого года показатели выросли на 4,8%.
Росстат в своей публикации привёл динамику показателя, начиная с начала этого года. Рост доходов россиян в первом квартале вырос до 4,6% вместо прежнего показателя в 4,4%. Во втором квартале доходность составила 5,1% вместо 5,3%. В итоге, за первое полугодие 2023 года реальные располагаемые денежные доходы выросли на 4,7%.
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Так, за третий квартал доходы граждан выросли на 5,1% в годовом выражении. Такой же показатель отмечался и во втором квартале.
Росстат в своей публикации привёл динамику показателя, начиная с начала этого года. Рост доходов россиян в первом квартале вырос до 4,6% вместо прежнего показателя в 4,4%. Во втором квартале доходность составила 5,1% вместо 5,3%. В итоге, за первое полугодие 2023 года реальные располагаемые денежные доходы выросли на 4,7%.
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Анастасия Чинкова