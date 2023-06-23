В Ростехе раскрыли будущее авиасалона МАКС

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В этом году он, скорее всего, не состоится
Авиасалон МАКС в этом году, скорее всего, не состоится. Он пройдёт в следующем году, сообщил РИА Новости источник в Ростехе.
Международный авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года. В этом году его планировали провести 25-30 июля.
Ранее «Радио 1» сообщало, что авиасалон МАКС в Жуковском в этом году могут отменить.
«Вероятнее всего, в этом году МАКС не состоится. Однако при этом все договоры сохраняют силу, все участники также сохраняются. То же мероприятие пройдет год спустя», – сказал собеседник агентства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что авиасалон МАКС в Жуковском в этом году могут отменить.
Лора Луганская