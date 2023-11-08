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В Ростове-на-Дону 7 ноября открыли бюст барона Врангеля

08 ноября 2023, 15:09
Фото: РИА Новости/Александр Полегенько

Фото: РИА Новости/Александр Полегенько

В Ростове-на-Дону в 106-ю годовщину Октябрьской революции открыли памятник одному из главных врагов советской власти, генерал-лейтенанту барону Петру Врангелю. Бюст вождя Белого движения появился на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса.

Как сообщил в своем телеграм-канале активист-общественник Алексей Селиванов, инициатива установки памятника принадлежала историко-просветительскому обществу имени императора Александра III. Установленный в Ростове-на-Дону бюст — не первый монумент, посвященный Врангелю. Первый в России памятник последнему главнокомандующему Добровольческой армии был установлен в Керчи, а в Калининградской области есть посвященная Врангелю мемориальная доска.

Барон Петр Врангель — участник русско-японской и Первой мировой войн, награжденный Георгиевским крестом четвертой степени и десятком орденов, среди которых — высшая награда Российской империи, Орден святого Георгия. После падения Крыма и эвакуации остатков Белой армии с полуострова, Врангель оказался в эмиграции, где и провел остаток жизни, вплоть до своей кончины в 1928 году. Прах его покоится в Белграде.

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#награда
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МЧС: домофоны жилых домов в России начали подключать к системе оповещения о ЧС
08 ноября 2023, 15:51

Фото: РИА Новости/Александр Уткин

В систему оповещения о чрезвычайных ситуациях в России начали включать домофоны жилых домов. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил министр МЧС РФ Александр Куренков.
Впервые о планах по реализации подключения домофонов к системе оповещения глава МЧС впервые сообщил в июле.

В настоящее время, по его словам, специалисты ведомства уже занимаются подключением домофонов многоквартирных жилых домов к системе оповещения при ЧС. 

Также Куренков добавил, что руководство МЧС положительно оценивает такое нововведение, поскольку это будет удобно для граждан и позволит повысить охват и расширить возможности системы оповещения населения. 

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#мчс
#россия
#специалисты
#дома
#жилой дом
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«Текст без смайликов – хамство?»: Психолог Кардиакос раскрыла, как противостоять грубиянам
Психолог Кардиакос рассказала о хамстве и о том, как ему противостоять
08 ноября 2023, 15:17

Фото: iStock/AaronAmat

Каждый человек ежедневно сталкивается с определенным набором стресс-факторов. Однако, если поменять приносящую несчастье работу и пересесть с вечно ломающегося автомобиля на новый вполне себе реально, то вот избавиться от всех грубых и невоспитанных людей – просто не возможно физически.
Как определить настоящего хама и дать ему отпор – рассказала корреспонденту «Радио 1» клинический психолог Анастасия Кардиакос.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо научиться отличать действительно хамское поведение от простой агрессии, которая может быть направлена не на вас.

«Стоит отметить, что хамство – тип поведения, который отмечается грубым, наглым, едким способом общения», - отметила психолог.

Она также напомнила, что одна из главных отличительных особенностей хамов – это яркое, демонстративное поведение. Человек намеренно хочет показать вам, как он едок и саркастичен. 

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«Есть люди очень ранимые, для которых текст без смайликов – уже хамство. Им тяжело читать и слышать неприветливую речь. Допустим, говорит человек без улыбки – и это тоже будет казаться хамством», - подчеркнула Кардиакос.

Психолог объяснила, что если человек слишком уж сильно чувствителен к жестикуляции и мимике, то он запросто может наткнуться на подмену понятий и повесить на человека клеймо хама, когда он совсем этого не заслуживает. 

Эксперт дала несколько вариантов поведения для тех, кто столкнулся с настоящим хамством.

«Это может быть возвращение наблюдения – «Я сейчас вижу, что ты мне хамишь, я не готова отвечать в подобной форме», - посоветовала специалист.

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Этот вариант подходит людям со стабильной психикой и здоровыми личными границами. Иными словами, тем, кто спокойно умеет говорить людям твердое «нет». 

«Если вы очень ранимый человек, то здесь может помочь максимальная дистанция – замолчать и ретироваться, или сказать – «продолжим позже». Минимум слов – максимум расстояния», - объяснила Кардиакос.

Так может попробовать избавиться от хама человек, который очень тонко переживает всё происходящее и не готов столкнуться с волной негатива, исходящей от оппонента, но и честно отказаться от разговора сил у него не хватает.

«Переучить хама может только тот, кто его воспитал», - в завершении подчеркнула психолог.

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#психолог
#стресс
#общество
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В Подмосковье снизилось количество ДТП с участием такси
08 ноября 2023, 15:12

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Количество ДТП с участием такси на дорогах Подмосковья снизилось на 8,7%. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала года в Подмосковье было зафиксировано 179 ДТП по вине водителей такси. Количество аварий снизилось на 8,7% по сравнению с 2022 годом.

Кроме этого, число погибших уменьшилось на 10%  и на 3,4% снизилось число раненых.

Стоит отметить, что основной причиной аварий на сегодняшний день остается нарушение скоростного режима водителями транспортных средств, несоблюдение дистанции и неправильное перестроение.

Также Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим. 

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#скоростной режим
#минтранс
#аварии
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Мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем выставки-форума «Россия»
08 ноября 2023, 14:43

Фото: Константин Семенец

На проходящей на ВДНХ выставке-форуме «Россия» 500-тысячным победителем стал семилетний мальчик Матвей из Ростова-на-Дону, приехавший в Москву с мамой. Юбилейный гость выставки получил от организаторов специальный приз — двухдневную поездку с семьёй в Санкт-Петербург.
Как сообщается в пресс-релизе организаторов выставки, вручение приза состоялось около стенда Санкт-Петербурга в павильоне № 75 ВДНХ. Партнёры проекта — комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» — приготовили насыщенную программу для призёров: экскурсии с входными билетами в музеи и экскурсоводом, а также питание и проживание. Сертификат на путешествие в Северную столицу будет действовать шесть месяцев.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов страны, 2 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего на мероприятии представлена 131 экспозиция. Планируется, что выставку посетят более 20 миллионов человек.

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#приз
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Юрист Соловьёв: «Беременные поддерживаются государством на всех этапах»
08 ноября 2023, 14:28

Фото: istockphoto.com/dolgachov

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о поддержке беременных со стороны государства в России.
Он отметил, что государство оказывает помощь будущим мамам на протяжении всей беременности и на этапе родов.

Специалист также отметил повышение размер выплат беременным женщинам.

«Сегодня государство предоставляет широкий спектр выплат беременным женщинам и молодым мамам, которые ежегодно компенсируются. Обязанность поддерживать беременных сотрудников возложена и на работодателя. Беременные женщины поддерживаются государством на всех этапах беременности и родов», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.

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#пособие
#помощь
#беременные государство
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В городском округе Пушкинский отремонтировали пять систем фасадного газопровода
08 ноября 2023, 14:13

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

В городском округе Пушкинский с начала 2023 года отремонтировали системы газопровода по пяти адресам. Так, работы закончили в посёлке Лесной на улице Титова, где произведена замена газового оборудования в нескольких домах и также на улице Школьная в доме №6.
В рамках работ специалисты ремонтируют системы фасадного газопровода и обновляют системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности. Сейчас работы продолжаются ещё по нескольким адресам. В частности, системы ремонтируют в городе Ивантеевка по адресам Советский проспект, дом 2 и 2А, улица Оранжерейная, дом 11 и улица Задорожная, дом 11. 

Этапы замены оборудования выполняются согласно установленному графику работ, уточнил глава администрации городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

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#ивантеевка
#максим красноцветов
#газопровод
#ремонт
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Волынец предложила создать единое пособие для беременных
08 ноября 2023, 13:42

Фото: istockphoto.com/Weerayut Chaiwanna

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой создания единого пособия по беременности женщинам по факту её регистрации.
«Для решения проблем повышения эффективности реализации социально-демографической политики и усиления мер поддержки для беременных надо при назначении единого пособия по беременности исключить комплексный подход нуждаемости семьи и увеличить размер выплат до прожиточного минимума, установленного субъектами РФ», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

Ранее Ирина Волынец выступила с инициативой о разработке электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов.

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#семьи
#пособия
#беременные женщины
#помощь
#россия
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«Не доживу до пенсии»: Депутат Дмитриева рассказала, кто пострадает от пенсионных реформ
Депутат Дмитриева рассказала, кто пострадает от пенсионных реформ
08 ноября 2023, 13:05

Фото: istock / Denis Vostrikov

Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по бюджету и налогам, доктор экономических наук Оксана Генриховна Дмитриева в интервью «Радио 1» рассказала про пенсионные реформы и на кого они повлияют больше всех.

Дмитриева заявила, что сейчас пенсионная формула регулярно меняется. Она рассказала, что сейчас происходит наложение двух реформ. Одна из них началась с 2002 года и заключалась в переходе на частично накопительную пенсионную систему. 

К 2014 году косвенно признали, что данная система создает дефицит в бюджете пенсионного фонда и люди перестали делать отчисления на накопительную часть.

«На самом деле, для пенсионеров, и будущих и нынешних, это хорошо, потому что раньше они отчисляли на накопительную часть, это все идет на страховую часть», — объяснила Дмитриева.
Она также пояснила, что в бюджете накопительная часть скопилась в размере 5 триллионов рублей. При этом, накопительную пенсию получает около 100 тысяч пенсионеров, в то время как пенсию по старости получают 35 миллионов человек из общего количества пенсионеров в 40 миллионов.

Дмитриева также рассказала, что отчисления должны прирастать и индексироваться каждый месяц. Например, люди с 1958 по 1966 годов рождения, которые уже вышли на пенсию, попали на 2 года в накопительную пенсионную систему. Она какое-то время отчисляли деньги, а потом получили единовременную выплату, которая похожа на беспроцентный вклад.
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Хуже всех оказалось гражданам с 1967 по 1970 года рождения, так как они позже выходят на пенсию в возрасте 60 и 65 лет, учитывая изменения пенсионного возраста. Кроме того, они в течение 12 лет отчисляли на накопительную часть, тем самым уменьшая свою страховую часть пенсии. 

Оксана Генриховна также рассказала про бальную систему. Она введена с 2015 года и включает в себя изменения страхового стажа с 5 до 15 лет. Кроме того, на число балов вводится ограничение — у человека должно быть не меньше 15 баллов, что он мог рассчитывать на пенсию. Она объяснила, что стоимость одного бала должна равняться одному минимальном размеру оплаты труда. Но на практике, стоимость 1 балла превышает МРОТ. 

Депутат объяснила, что те, кто получает небольшую зарплату, примерно на уровне МРОТ, или те, кто работал на полставки, этот балл не вырабатывают. Этим людям предложат выйти на пенсию по положенным срокам или докупить баллы. Если человек не хочет покупать, то можно выйти на социальную пенсию, которая наступает через 5 лет после страховой. 

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Дмитриева заключила, что больше всего от пенсионных реформ пострадает поколение 1967 года и младше, так как они «политически неорганизованное поколение» и никогда не рассчитывали на пенсию.

«Пенсионная реформа с повышением пенсионного возраста произошла именно потому, что она пришлась на поколение 67 года рождения и младше. То есть ту, которая никогда не рассчитывала на государство», — выразила мнение депутат. 
Но при этом, порядка 90% при приближении к пенсионному возрасту начинают задумываться о выплатах, так как не все смогут и дальше работать из-за возраста и здоровья.

Она также привела в пример более старшие поклонения, выходящие в 2005 на демонстрации, когда их лишали льгот и смогли оказать влияние на конечно принятие решений. В то время как при повышении пенсионного возраста никто не высказывал недовольство.

«Это (повышение пенсионного возраста — прим.ред. ) самое отрицательное, имеющее негативное следствие, решение в социальной области за последние годы», — заключила Дмитриева.

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В Москве найден мертвым специалист по покеру: как его дочь задушила своих детей
Умер математик и специалист по покеру Лев Натансон
08 ноября 2023, 12:38

Фото: iStock/eranicle

На северо-западе Москвы в квартире обнаружен мертвым один из крупнейших специалистов по покеру и казино Лев Натансон. Редакция «Радио 1» расскажет об обстоятельствах его гибели, и о том, как дочь известного математика решилась на убийство собственных детей.

Математик Лев Натансон


Лев Натансон известен как математик и специалист по покеру и казино. Он также является автором компьютерной программы игры «Марьяж», многочисленных покерных тренажеров и симуляторов. На его счету несколько книг об игровых автоматах и казино, которые были написаны в соавторстве с журналистом Дмитрием Лесным.
 
Натансон также занимал должность заведующего лабораторией математической экспертизы азартных игр российской Лиги интеллектуальных игр.
 

Умер специалист по покеру Натансон

 
Математик проживал в своей квартире в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Тело 75-летнего мужчины обнаружила его племянница, которая вызвала скорую помощь и полицию. По предварительным данным, смерть Натансона не была насильственной. Медики заявили, что он мог скончаться в результате острой сердечной недостаточности.
 

Дочь Натансона убила детей

 
Натансон проживал в своей квартире один. В 2020 году в семье математика произошла трагедия, из-за которой он сильно переживал, что могло стать причиной усугубления его самочувствия и прогрессированию хронической болезни сердца.
 
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора»
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора»

Три года назад 25-летняя дочь специалиста по покеру Анастасия жестоко расправилась со своими малолетними детьми. Тела пятилетней дочери и трехлетнего сына обнаружил бывший супруг девушки. Следствие выяснило, что Анастасия задушила своих детей, после чего употребила спиртные напитки. На допросе девушка призналась, что решение убить сына и дочь пришло к ней спонтанно. После расправы над малолетними она употребила спиртное и ждала супруга рядом с телами детей.
 
Прежде Анастасия жаловалась друзьям на то, что у нее не складываются отношения с отцом, так как он не принял ее бывшего мужа, мигранта из Узбекистана. На фоне неудач в личной жизни, развода с супругом и разлада с отцом, девушка впала в депрессию, а вскоре совершила преступление. Натансон не смог объяснить мотивы поступка дочери и подтвердил, что в последние месяцы не поддерживал с ней отношения.

19 ноября 2020 года дочь математика была арестована. Она продолжает отбывать наказания до настоящего времени.

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