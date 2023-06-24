istockphoto/OlFedv
ТАСС сообщает, что в Ростове-на-Дону перекрыли выезд в сторону Таганрога в обоих направлениях
В Ростове-на-Дону перекрыт выезд в сторону Таганрога в обоих направлениях.
Трассу контролируют сотрудники ДПС. Все транспортные средства разворачивают в обратном направлении.
Ранее сообщалось, что транзитный проезд временно ограничен в Тульской области со стороны Московской и Липецкой областей.
Трассу контролируют сотрудники ДПС. Все транспортные средства разворачивают в обратном направлении.
Мария Фирсова