Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Ростове-на-Дону полицейские задержали 8 теневых банкиров

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 8 теневых банкиров

В Ростове-на-Дону задержали 8 нелегальных банкиров, незаконно получивших 1,3 млрд рублей
01 августа 2023, 15:08

Фото: iStock/irene_rebrova

Официальный представитель МВД Росии Ирина Волк сообщила о пресечении деятельности теневых банкиров в Ростове-на-Дону.
Сотрудники полиции совместно с представителями ФСБ выявили и задержали восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Представитель ведомства сообщила, что фигуранты уголовного дела ,якобы, оказывали различные услуги крупным компаниям, проводя при этом, фиктивные транзакции. В результате преступной схемы, группа лиц обналичила более 1,3 миллиарда рублей.


У задержанных лиц проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о незаконных транзакциях и иные ценные бумаги. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также:

ФСБ обнаружила незаконное потребление электроэнергии на сумму 18 млн рублей

В ДНР возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины

Россиянина приговорили за госизмену к 12 годам колонии
#уголовное фсб
#документы
#услуги
#расследование
Читайте нас в
Лукашенко хочет оставить бойцов «Вагнера» в белорусской армии
Лукашенко заявил о желании оставить бойцов «Вагнера» на контракте в армии Белоруссии
01 августа 2023, 15:20

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что хочет оставить бойцов ЧВК «Вагнер» на контрактной службе в армии Белоруссии, его слова приводит пресс-служба президента Республики Беларусь.
«Это была моя инициатива (разместить бойцов «Вагнера» в Белоруссии), и я не жалею. Я хочу оставить этих ребят в вооруженных силах нашей страны. И, отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Белорусский лидер также призвал граждан страны не переживать насчет повышенного внимания к боевой подготовке, которое заметно возросло в последнее время. По его словам, если враг будет видеть, что в случае конфликта понесет «невосполнимые потери», то не решится нападать.

Читайте также:

Лукашенко опроверг заявления Варшавы о выдвижении «вагнеровцев» в сторону Польши

ARD: Немецкая разведка подслушала переговоры Пригожина и Лукашенко

Лукашенко понадеялся, что Белоруссия не применит ядерное оружие
#александр лукашенко
#армия
#белоруссия
Читайте нас в
Житель Львова получил штраф за прослушивание песни Лепса
01 августа 2023, 15:13

Фото: istockphoto/JARAMA

Суд во Львове признал молодого мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил ему штраф в размере 51 гривны (около 1,3 доллара). Вина Лукьяна Зайцева состояла в том, что он с друзьями громко слушал песню Гриогрия Лепса в центре города.
Инцидент произошел еще 7 мая. Местный журналист сделал замечание водителю и пассажирам иномарки, которые на полной громкости слушали песни Лепса на русском языке. Те отказались, и тогда журналист начал снимать происходящее на телефон, передает РИА Новости. По его словам, Зайцев пытался выбить у него из рук телефон и ударить его по лицу.

Суд предсказуемо признал львовянина виновным. Ранее там же, во Львове, также был осужден юноша, который публично пел песни Виктора Цоя. В последнее время украинские власти начали активную борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что киевское руководство давно и целенаправленно проводит в стране политику агрессивной дерусификации.

Читайте также:

Суд на Украине арестовал наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла

Львовский суд признал виновным юношу, исполнявшего песню Цоя на русском языке

Очередной памятник советской эпохи демонтировали во Львовской области на западе Украины

#суд
#телефон
#журналист
#сергей лавров
#мид
#инцидент
Читайте нас в
Продажи сигарет и вейпов сократились за год в России
01 августа 2023, 15:06

Фото: istockphoto.com/FabrikaCr

Согласно статистике оператора фискальных данных «Такском», в России за год сократились продажи сигарет, электронных нагревателей табака, стиков и вейпов.
Так, продажи сигарет упали на 31%, электронного нагревателя табака и стиков – на 1%, вейпов – на 16%.

Как уточняет RT, цены также изменились. Средние цены на сигареты, стики и вейпы выросли, а вот средняя стоимость электронного нагревателя табака, наоборот, упала за год.

До этого сообщалось, что в Казахстане планируют полностью запретить вейпы. Так, депутат нижней палаты парламента страны, член фракции от партии «Республика» Нургул Тау сообщила, что межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов. Члены межведомственной комиссии почти единогласно отдали голос за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов. Для реализации этого предложения будут внесены изменения в законодательные акты.

Читайте также:

В Казахстане планируют полностью запретить вейпы

Главред журнала «Русский табак» Королев предсказал рост цен на табак из-за нового закона

В России запретили возить с собой более 10 пачек сигарет

#продажа
#экономика
#сигареты
#вейпы
#россия
Читайте нас в
Врач раскрыл, к чему может привести купание в фонтанах
Терапевт Кузьменко рассказал о заболеваниях, которые можно подцепить в фонтанах
01 августа 2023, 14:56

Фото: IStock/Григорий Сысоев

Каждый год 2 августа в России празднуется День Воздушно-десантных войск – один из самых значимых праздников для страны. В этот день десантники вспоминают о годах службы, а затем некоторые из них, следуя традиции, купаются в фонтанах. В преддверии праздника «Радио 1» поговорило с терапевтом и медицинским блогером Филиппом Кузьменко о том, какие опасности поджидают россиян в фонтанах.
Купание в фонтанах кажется забавным и освежающим вариантом провести жаркое летнее время, но часто эта идея представляет серьёзную опасность для здоровья. Вода в фонтанах обычно содержит химические вещества для поддержания чистоты и избежания роста водорослей и бактерий. При попадании такой воды на кожу, она способна вызвать раздражение и аллергические реакции. Также существует риск подцепить кишечную инфекцию.
«Эту воду не стоит пить, потому что она может быть загрязнена и можно подхватить какую-нибудь кишечную инфекцию», — сказал эксперт.
Терапевт напомнил, что традиция заканчивается печально из-за распития алкоголя. В состоянии опьянения человек теряет ориентацию, и может упасть на скользких краях фонтана.
«Распитие алкоголя – это уже не безопасно, это сопряжено с повышенным риском, потому что люди не отдают отчёт в своих действиях, у них нарушается координация, оценка обстановки. В таком состоянии естественно они бьются всеми частями телами обо всё, что попадается у них на пути и так или иначе попадают в больницы», — сказал Филипп Кузьменко.
Также медик напомнил, что пить алкоголь в жару опасно, поскольку организм обезвоживается в два раза больше. Это приводит к нагрузкам на сердце. 

Читайте также: 

День ВДВ в 2023 году: число, история, традиции

Андрей Воробьёв поздравил военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ

Военкор Леонков раскрыл, зачем ВДВ нужны «Солнцепеки»
#купание
#алкоголь
#сердце
#вдв
#фонтан
Читайте нас в
Опрос: Идеальная продолжительность отпуска для россиян – более 28 дней
01 августа 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/FTiare

Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы SuperJob, большинство россиян назвали идеальной продолжительностью отпуска более 28 дней. Так ответили 25% опрошенных.
А вот 3% россиян считают, что для идеального отпуска достаточно 10 дней.

Как уточняет RT, среди тех, кто отметил, что ему достаточно короткого отпуска для отдыха, большинство молодых людей до 34 лет. И напротив, большинство из тех, кто проголосовал за более длительных отпуск, люди старшего поколения.

Отмечается, что всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек среди экономически активного населения из всех округов России.

До этого сообщалось, что самым популярным у россиян врачом в первом полугодии этого года стал отоларинголог, у которого 13,4% от общего числа пациентов. Кроме того, в число лидеров вошли такие специалисты, как кардиолог (9,9%), невролог (9,4%), гастроэнтеролог (9,2%), терапевт (9%), дерматовенеролог (9%), акушер-гинеколог (9%).

Читайте также:

Отоларингологи стали самыми популярными врачами среди россиян

Россияне признались, что не любят корпоративы из-за неинтересных конкурсов

Опрос Rzeczpospolita: Более половины жителей Польши боятся бойцов группы «Вагнер»
#опрос
#общество
#россияне
#отпуск
Читайте нас в
Захар Прилепин назначен заместителем командира полка Росгвардии «Оплот»
01 августа 2023, 14:52

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Известный российский писатель, журналист, политик и общественный деятель Захар Прилепин, продолжающий лечение после совершенного на него покушения, получил назначение на должность заместителя командира полка Росгвардии «Оплот». Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» также сообщил, что созданный им и легендарным ополченцем первой волны, полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии «Оплот» расширяется до полка и вскоре получит тяжелое вооружение.

«Я получил должность заместителя командира полка и по излечении вернусь в строй», — написал Захар Прилепин.

Он также поблагодарил за оказанное доверие и добавил, что все задачи, поставленные руководством Росгвардии и президентом России будут выполнены.

В настоящее время Захар Прилепин проходит реабилитацию после ранения, которое он получил во время покушения на него 6 мая.

Читайте также:

Захар Прилепин: Мировая жаба съела мой канал на YouTube

Путин наградил Прилепина орденом Мужества

Прилепин намерен вернуться на службу в Росгвардию

#россия
#вооружение
#захар прилепин
Читайте нас в
Добровольцы СВО получат статус ветеранов боевых действий
Ополченцы Донбасса и добровольцы СВО получат статус ветеранов боевых действий
01 августа 2023, 14:43

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Правительство России расширило категории граждан, которые смогут получить удостоверение ветерана боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что удостоверение ветеранов смогут получить добровольцы, которые участвовали в боевых действиях с 2014 года и входили в подразделения ЛНР и ДНР. Также, претендовать на статус  ветеранов смогут граждане, которые заключили контракты на прохождение военной службы с российским оборонным ведомством и приняли участие в СВО.

Присвоенный статус наделит россиян и членов их семей льготами и преимуществами, подчеркнули в правительстве. 

Читайте также: 

Мишустин заявил о важности своевременных и гарантированных выплат участникам СВО

Кабмин РФ расширил список контролируемых наркотических и психотропных средств

Кабмин поддержал законопроект о выплате страховки добровольцам наравне с военными
#законопроект
#добровольцы
#сво
#рф
Читайте нас в
Андрей Воробьёв проверил ход строительства школы в Щёлкове
01 августа 2023, 14:40

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв прибыл с рабочим визитом в Щёлково, где проинспектировал ход строительства школы в микрорайоне Финский и пообщался с учителями и родителями.
Сотрудник компании ООО «Строительная компания», которая осуществляет строительство школу рассказала о работах, которые осталось завершить, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Сейчас идут пуско-наладочные работы по всем системам — пожарным, вентиляционным, электрическим. Ждём оборудование, его начнут завозить сегодня – это кухня, мебель, школьный инвентарь. У нас также установлено наружное освещение, начаты работы по укладке брусчатки. Полным ходом идёт благоустройство, уже подготовлены под резиновое покрытие спортивные и детские площадки. Школьный стадион будет открыт для всех, на его территории появятся тренажёры, волейбольная и баскетбольная площадки», — рассказала представитель ООО «Строительная компания» Татьяна БУЛАНОВА.
Школа в микрорайоне Финский станет вторым корпусом СОШ №17, который находится на расстоянии 1 километра.


В здании четырехэтажной школы ученики будут углублённо изучать математику, физику и информатику. 

Начальная школа рассчитана на 300 учеников, а основная и старшая вместит по 525 школьников каждая.

Уникальность школы в Финском микрорайоне заключается в том, что при строительстве учитывались пожелания родителей, учителей и учеников. Школьные кабинеты, покрытие пола, углубленные предметы, секции, кружки — всё создавалось с учетом пожеланий каждого школьника, родителя и учителя. 
«В итоге у нас будет настоящая народная школа. С 1 сентября в ней будут обучаться порядка 900 человек. Проблем с набором педагогического состава нет. У нас 42 учителя, практически все они - жители нашего или соседнего микрорайона. Из них 8 молодых специалистов, которые получают губернаторскую доплату», — рассказала директор школы Анна Грызлова. 
Школа вместит в себя специализированные классы и лаборатории, 2 спортивных зала с раздевалками и душевыми, актовый зал на 300 мест с эстрадой и артистическими помещениями, столовую и кабинет врача.

Читайте также:

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв потребовал от глав муниципалитетов контролировать капремонт школ.

В Подмосковье к 1 сентября заработают почти 130 объектов образования.

В Щёлкове новую школу откроют к 1 сентября.
#школа
#строительство
#благоустройство
#губернатор
#школы
#радио
#стадион
#освещение
#мебель
#учителя
#детские площадки
#оборудование
#жители
#человек
#компании
#кружки
#лаборатории
#ученики
#служба
Читайте нас в
Запасы воды в Стамбуле составляют 37% от нормы
01 августа 2023, 14:30

Фото: istockphoto/:9parusnikov

Из-за аномально жаркой погоды запасы воды в Стамбуле сократились до 37% от нормы, что стало минимальным показателем за последние десять лет. Об этом сообщили в управлении по водным ресурсам мэрии турецкого города.
Предыдущие замеры проводились 26 июля. Тогда запасы воды в стамбульских водохранилищах составляли 38,5% от нормативных показателей, передает ТАСС. Самый наименьший уровень воды — всего 4,7% — сегодня, 1 августа, зафиксирован в водохранилище в районе Пабучдере в европейской части Стамбула.

При нормативной заполняемости запасы воды у плотин Стамбула должны составлять 869,7 миллиона кубометров. По состоянию на утро 1 августа они снизились до 320 миллионов кубометров. За сутки в городе было потреблено 3,4 миллиона кубометров воды.

Температура воздуха в Стамбуле на прошлой неделе достигала 40 градусов. В понедельник она снизилась до 30. Как считают синоптики, удушающая жара вернется в город в ближайшие дни. К концу недели температура может превысить 45 градусов.

Читайте также:

Власти Турции собираются подготовить Стамбул к возможному разрушительному землетрясению

Пассажиры рейса Стамбул-Москва 7 часов не могут вылететь из Турции

Жуткое чёрное облако настигло Стамбул

#водохранилище
#жара
#синоптики
#температура
#город
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников