В Ростове-на-Дону полицейские задержали 8 теневых банкиров

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Официальный представитель МВД Росии Ирина Волк сообщила о пресечении деятельности теневых банкиров в Ростове-на-Дону.
Сотрудники полиции совместно с представителями ФСБ выявили и задержали восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Представитель ведомства сообщила, что фигуранты уголовного дела ,якобы, оказывали различные услуги крупным компаниям, проводя при этом, фиктивные транзакции. В результате преступной схемы, группа лиц обналичила более 1,3 миллиарда рублей.
У задержанных лиц проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о незаконных транзакциях и иные ценные бумаги. Расследование уголовного дела продолжается.
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Представитель ведомства сообщила, что фигуранты уголовного дела ,якобы, оказывали различные услуги крупным компаниям, проводя при этом, фиктивные транзакции. В результате преступной схемы, группа лиц обналичила более 1,3 миллиарда рублей.
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Анастасия Крестьянова