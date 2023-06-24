В Ростове-на-Дону временно закроют визовый центр Великобритании

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АТОР сообщает, что в Ростове-на-Дону временно закроется визовый центр Великобритании
В Ростове-на-Дону визовый центр Великобритании будет закрыт с 26 по 30 июня.
«Представители центра обещают связаться со всеми заявителями и предложить новые даты для подачи документов», — говорится в сообщении Ассоциации Туроператоров России.
Ранее сообщалось, что Латвия прекратит выдачу виз россиянам. О том, что Латвия прекратит выдачу россиянам всех типов виз, заявил избранный президент балтийской республики Эдгарс Ринкевичс, пишет тг-канал "Раньше всех. Ну почти".
«Представители центра обещают связаться со всеми заявителями и предложить новые даты для подачи документов», — говорится в сообщении Ассоциации Туроператоров России.
Мария Фирсова