В Ростове объявили «Воздушную тревогу»

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В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после теракта Украины в Таганроге. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
«Воздушная тревога» была введена после попытки атаки украинскими подразделениями объектов города ракетами. Российские системы ПВО обнаружили комплексы и перехватили их. В результате происшествия, в Таганроге произошел взрыв. Известно о 12 пострадавших, 9 человек были доставлены в медицинские учреждения.
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