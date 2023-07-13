В Ростовской области женщина совратила 14-летнего подростка и родила от него ребёнка

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В Ростовской области 23-летняя женщина родила ребёнка от несовершеннолетнего, которого совратила в 14-летнем возрасте. Они собираются оформить свои отношения.
О случившемся в течение 2 лет знали только двое и якобы только недавно детали преступления стали известны близкому родственнику пострадавшего, а затем он обратился в полицию, пишет kp.ru,
Источник сообщает, что родители молодых людей знали о ситуации и не выступали против этих отношений, объясняя это национальными традициями.
Молодые люди жили вместе и успели обзавестись общим ребенком. Школьник не посещал образовательное учреждение, а полиция узнала обо всём, только когда пара поссорилась.
Женщина заявила на отца ребёнка в надзорные органы, обвиняя его в том, что он недостаточно хорошо исполняет родительские обязанности. В этот момент и стали известны подробности взаимоотношений в молодой семье.
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Источник сообщает, что родители молодых людей знали о ситуации и не выступали против этих отношений, объясняя это национальными традициями.
Женщина заявила на отца ребёнка в надзорные органы, обвиняя его в том, что он недостаточно хорошо исполняет родительские обязанности. В этот момент и стали известны подробности взаимоотношений в молодой семье.
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Мария Фирсова