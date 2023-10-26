МВД РФ объявило в розыск украинского националиста Ярослава Гунько

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Обвинения были предъявлены украинскому нацисту Ярославу Гунько.
Бывший солдат дивизии СС «Галичина» объявлен также в международный розыск.
22 сентября на заседании канадского парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в зале оказался Ярослав Хунка. Спикер палаты общин Энтони Рота назвал его «борцом за украинскую независимость в борьбе с русскими во времена Второй мировой войны».
98-летнему фашистскому палачу Гунько аплодировали в парламенте Канады как партизану, воевавшему против русских за независимость Украины. На мероприятии присутствовал Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо. Случился скандал. Возмущение высказал в том числе и Израиль. В Оттаве начали оправдываться и заявили, что не знали, кто такой Гунько.
Президент РФ Владимир Путин назвал чествование фашиста омерзительным.
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22 сентября на заседании канадского парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в зале оказался Ярослав Хунка. Спикер палаты общин Энтони Рота назвал его «борцом за украинскую независимость в борьбе с русскими во времена Второй мировой войны».
Президент РФ Владимир Путин назвал чествование фашиста омерзительным.
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Мария Фирсова