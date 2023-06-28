В РПЦ отреагировали на идею Зеленского перенести рождество на 25 декабря

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Раскрыты основные цели Зеленского
Источник в РПЦ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил перенести празднования православного рождества с 7 января на 25 декабря для того, чтобы маргинализировать УПЦ.
Глава комитета Госдума по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение о том, что подобные идеи – шаг к продолжению гонений на Украинскую православную церковь.
Кроме того, такой проект, по мнению парламентария, оскорбил чувства миллионов верующих.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, который предполагает перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Изменения затронут некоторые другие даты. Так, например, День защитников и защитниц Украины планируют отмечать 1 октября вместо 14 октября, а День украинской государственности, согласно инициативе, перенесут с 28 на 15 июля.
«Эта инициатива является попыткой маргинализировать Украинскую православную церковь, возглавляемую владыкой Онуфрием, которая не примет навязываемой ей календарной реформы. Провоцируется конфликт между теми верующими, которые хотят жить по старому календарю, и властью, которая хочет этого их лишить», — отметили в беседе с NEWS.ru в РПЦ.
«Это, по сути, новое оскорбление чувств миллионов верующих, разрыв вековых связей и слом традиций», – приводят argumenti.ru слова депутата.
Кроме того, такой проект, по мнению парламентария, оскорбил чувства миллионов верующих.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, который предполагает перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Изменения затронут некоторые другие даты. Так, например, День защитников и защитниц Украины планируют отмечать 1 октября вместо 14 октября, а День украинской государственности, согласно инициативе, перенесут с 28 на 15 июля.
Мелисса Тимофеева