В РПЦ начали проверку из-за освящения памятника Сталину

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Известно, что памятник сталину был открыт на территории завода «Микрон» в общедоступном для граждан месте. На церемонии присутствовали деятели культуры. Представители РПЦ подчеркнули, что официальная позиция епархии не отражает действие служителей Церкви.
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