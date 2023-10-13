В РПЦ ответили на обвинения в попытке причислить патриарха Кирилла к лику святых

Фото: сайт Кремля
Представитель РПЦ по связям с общественностью Вахтанг Кипшидзе заявил, что лишь «психически больные люди» могут увидеть в картине с изображением патриарха Московского и всея Руси Кирилла на фоне иконы «Троица» Андрея Рублева что-то неправильное. Об этом пишет Daily Storm.
Таким образом Кипшидзе прокомментировал фотографию с заседания Священного синода РПЦ, которая 11 октября была опубликована на сайте Московской патриархии. На снимке за спиной спикера расположена картина с изображением главы Русской православной церкви, который стоит перед иконой Святой Троицы. Богослов Андрей Кураев назвал такой кадр «попыткой причислить действующего патриарха к лику святых».
В ответ на это Кипшидзе сказал, что бывшему протодиакону «больше нечем заняться, кроме как рассматривать фотографии на официальном сайте Московской патриархии». Кроме того, подобная деятельность даёт «больной фантазии» Кураева полную свободу.
По словам представителя РПЦ, нет ничего предосудительного в изображениях людей на фоне икон. Это также касается и снимков, которые люди делают при посещении церквей и храмов.
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В ответ на это Кипшидзе сказал, что бывшему протодиакону «больше нечем заняться, кроме как рассматривать фотографии на официальном сайте Московской патриархии». Кроме того, подобная деятельность даёт «больной фантазии» Кураева полную свободу.
«Вы эту фотографию обрамите и повесите на стену. Какой-то психопат, придя к вам домой, будет говорить, что вы сошли с ума и поставили себя в лик святых», — подчеркнул Вахтанг Кипшидзе.
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Диана Аванесян