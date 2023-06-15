В РСПП призывают поддержать сотрудников, ставших молодыми родителями

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«Поддержку надо оказывать с первого ребенка, чтобы семья понимала, что это не бедствие, это кардинально не меняет условия и характер жизни», –считает Феоктистова. Об этом она рассказала на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее политолог Орлов объяснил необходимость изменения критериев выдачи земли многодетным семьям. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал идею установить на федеральном уровне требования к выделяемым земельным участкам для многодетных семей, поскольку это способствует их необходимой социальной поддержке.