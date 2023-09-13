В Румынии началось строительство бомбоубежищ на границе с Украиной

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Румыния приступила к строительству бомбоубежищ на границе с Украиной, чтобы местные жители могли переждать воздушную тревогу из-за атак беспилотников и работающих систем ПВО. Об этом заявил глава департамента МВД по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат.
Уточняется, что постановление было подписано Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября.
Арафат рассказал, что бетонные бомбоубежища будут возводиться совместно с министерством обороны в малонаселённых пунктах. В убежищах жители смогут провести несколько часов до завершения воздушной тревоги.
Кроме того, он отметил необходимость проверки уже имеющихся бомбоубежищ на территории Румынии. По его словам, риск того, что эти убежища пригодятся минимален, однако всё должно быть готово, «даже если риск составит 0,001%».
Первые бомбоубежища уже появились на территории села Плауру, где были обнаружены обломки двух беспилотников.
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Арафат рассказал, что бетонные бомбоубежища будут возводиться совместно с министерством обороны в малонаселённых пунктах. В убежищах жители смогут провести несколько часов до завершения воздушной тревоги.
Первые бомбоубежища уже появились на территории села Плауру, где были обнаружены обломки двух беспилотников.
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Анастасия Чинкова