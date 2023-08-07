В ряде регионов России в ближайшие дни наступит сильная жара

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Главный научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о наступающей сильной жаре в некоторых регионах страны. Об этом он рассказал ТАСС.
В частности, Вильфанд отметил, что в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и Калмыкии ожидается показатель температуры до 40—43°C. В Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях столбик термометра достигнет отметки до +37°C.
Ученый подчеркнул экстремальность температурных условий, предстоящих в южных регионах европейской части России.
В дополнение к этому, Вильфанд выразил озабоченность высоким ультрафиолетовым индексом в указанных районах. Он призвал граждан защищаться от прямых солнечных лучей в самые жаркие часы дня, а также использовать солнцезащитные очки, одежду с длинными рукавами и головные уборы для защиты.
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Артем Кузьмин