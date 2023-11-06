В ряде регионов России в небе появилось аномальное красное свечение

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В некоторых регионах России в небе появилось красное свечение. Также необычное свечение было видно на Украине и в Белоруссии, пишет RT.
Природный феномен, в том числе, могли наблюдать жители Крыма, Донбасса, Омской и Ростовской областей.
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