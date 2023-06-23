В Рязани погиб 21-летний хоккеист Савин

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В Рязани погиб 21-летний хоккеист клуба «Витязь» Георгий Савин
«Московский Комсомолец» сообщает о гибели 21-летнего хоккеиста подмосковного клуба «Витязь» Георгия Савина. Полиция разбирается в случившемся.
Сообщается, что у Савина были крупные долги. Правоохранители изучают несколько версий инцидента, в их числе несчастный случай.
Ранее сообщалось, что в 44 года умер экс-лидер хоккейного клуба «Амур» Тарасов. «Газета. Ру» сообщает, что 44-летний Дмитрий Тарасов являлся воспитанником хабаровского «Амура», лидером клуба в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей и чемпионом России в составе «Салавата Юлаева».
Сообщается, что у Савина были крупные долги. Правоохранители изучают несколько версий инцидента, в их числе несчастный случай.
Мария Фирсова