В РЖД объяснили, почему не перешли полностью на онлайн-продажу билетов

Фото: iStock/uskarp
Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин сообщил, что компания готова продавать онлайн сто процентов билетов, однако есть такие пассажиры, которые к этому не готовы. Об этом Чаркин сообщил в рамках Форума будущих технологий.
«И мы обязаны уметь предоставлять абсолютно всем категориям граждан наши сервисы, именно поэтому, да, мы не 100% сейчас оцифровываем», — заявил замгендиректора РЖД.
Чаркин отметил, что в 2022 году компания РЖД продавала 63% билетов на поезда дальнего следования в онлайн-формате. Сообщается, что в 2023 году показатель вырос на тринадцать процентов и на данный момент составляет 76%.
Читайте также:
Путин примет участие в Форуме будущих технологий на следующей неделе
Кибератаки на сервисы РЖД продолжаются
Замглавы РЖД Пегов: первые полностью российские «Ласточки» запустят возле Екатеринбурга
Екатерина Коршунова