В РЖД сообщили о восстановлении движения поездов на Черноморском побережье

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Российские железные дороги (РЖД) сообщили о восстановлении движения поездов на Черноморском побережье.
«Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская – разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошёл подмыв насыпи железной дороги», - отмечено в сообщении компании.
В то же время, 27 пассажирских поездов дальнего следования всё еще задерживаются. В РЖД заявили, что пассажирам тех составов, которые задержались более чем на четыре часа, выдали продуктовые наборы и воду.
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