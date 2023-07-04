В Салтыковке на трёх гектарах областной земли благоустроят сквер

Фото: Минимущества МО
Сквер на улице Лесные Поляны в балашихинском микрорайоне Салтыковка будет благоустроен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
Министерство предоставило в постоянное пользование «Объединённой дирекции парков» земельный участок площадью 3 га в городском округе Балашиха для обустройства сквера по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды».
Именно эту территорию выбрали жители муниципалитета в ходе общероссийского голосования. Там появятся современная спортивная и детская игровая зоны, место для отдыха. Будет проведено освещение и видеонаблюдение. На переданных трёх гектарах обустроят пешеходные зоны
В рамках второго этапа благоустройства в сквере появится полноценная зелёная рекреационная зона.
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Именно эту территорию выбрали жители муниципалитета в ходе общероссийского голосования. Там появятся современная спортивная и детская игровая зоны, место для отдыха. Будет проведено освещение и видеонаблюдение. На переданных трёх гектарах обустроят пешеходные зоны
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Лора Луганская