В Самаре суд арестовал врио министра строительства региона Асеева до 20 декабря

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В Самаре решением суд арестован врио министра строительства региона Михаил Асеев до 20 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
15 ноября планировалось рассмотрение вопроса о применении к ним меры пресечения, и следствие планирует обратиться с ходатайством об их аресте.Ранее сообщалось о проведении обысков у Кудряшова и в здании регионального министерства. Также отмечалось, что бывшего председателя правительства Самарской области, подавшего в отставку 14 ноября, подозревают в превышении должностных полномочий.
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