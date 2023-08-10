В Санкт-Петербурге ограничат передвижение на электросамокатах

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В Санкт-Петербурге могут ввести новые ограничения для пользователей электросамокатов. Изменения предложил внести заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.
«Фонтанка» пишет, что на электросамокатах полностью запретят ездить в Петергофе, парке Дубки в Сестрорецке и по Канонерскому тоннелю. Предлагается в том числе ввести запрет на езду в 8 локациях, включая парк «Остров Фортов» и сквер Инчхон. Также ограничат скорость: до 15 км/час на 93 участках улиц и до 10 км/час на 6 участках.
На 25 улицах Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты от сервисов кикшеринга, в число таких мест попадут территории у бюста Василия Жильцова и у памятника морякам-подводникам в Кронштадте.
С новыми правилами можно будет ознакомиться в информационных системах кикшерингов до 15 августа.
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На 25 улицах Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты от сервисов кикшеринга, в число таких мест попадут территории у бюста Василия Жильцова и у памятника морякам-подводникам в Кронштадте.
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Мария Фирсова