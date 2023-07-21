В Санкт-Петербурге появился на свет ещё один Владимир Путин

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«В Петербурге родился Владимир Путин. Ещё один», — указано в публикации.
«Он тоже Владимир и однофамилец президента России», —рассказала молодая мама. Она считает, что человек с именем Владимир призван вести людей к согласию и порядку.
Ранее сообщалось, что тысячный малыш появился на свет в Наро-Фоминском перинатальном центре с начала этого года. Им стал мальчик ростом 50 см и весом 3030 г, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.
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