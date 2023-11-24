В Санкт-Петербурге пройдут соревнования по роботехнике «ДЕТалька-2024»

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В Санкт-Петербурге пройдут ежегодные Международные соревнования по роботехнике и цифровым технологиям «ДЕТалька-2024», об этом сообщает «Брейн Девелопмент».
Соревнования пройдут 10 и 11 мая 2024 года в северной столице России Санкт-Петербурге. В нынешнем году их основной темой станет «Сила инженерии».
Как отмечает компания-организатор соревнований «Брейн Девелопмент», главной целью их проведения является формирования у детей дошкольного и школьного возраста к компьютерным технологиям и IT-сфере.
Принять участие в соревнованиях может любой желающий, а чтобы подать заявку на «ДЕТалька-2024» необходимо перейти на сайт detalka-fest.ru и зарегистрироваться.
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Как отмечает компания-организатор соревнований «Брейн Девелопмент», главной целью их проведения является формирования у детей дошкольного и школьного возраста к компьютерным технологиям и IT-сфере.
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Евгения Парфентьева