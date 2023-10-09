В Санкт-Петербурге рекордно рано выпал снег

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Синоптик уточнил, что о таком количестве снега можно говорить как о временном снежном покрове. Такое явление считается самым раним с начала XXI века.
Также сообщается о том, что на 11 метеостанциях Московского региона зафиксировали первый в этом году снег. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, причиной стало арктическое вторжение холодного воздуха. Он отметил, что в Подмосковье первый снег прошёл в Шереметьеве, Домодедове, Внукове, Клину, Дмитрове, Волоколамске и Михайловском.
Всего за сутки в столичном регионе выпало 23% месячной нормы осадков. В Подмосковье больше всего попало в осадкомеры в Клину – 15 м. Это как раз 23% от месячной нормы. Ранее синоптик информировал, что в Москве и Подмосковье в воскресенье ожидаются ливневые осадки в виде дождя, переходящего в заряды мокрого снега.
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