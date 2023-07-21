В Санкт-Петербурге умер актер из фильма «Республика ШКИД» Вячеслав Голубков

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Прощание с Вячеславом Голубковым состоится на сцене Новомосковского драматического театра.
Вячеслав Голубков родился 19 сентября 1949 года. С 1977 по 2018 год артист служил в Новомосковском драматическом театре.
За время своей сыграл более 100 ролей. В 2018 года Вячеслав Голубков переехал в Санкт-Петербург.
Ранее стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы, установившей причины смерти известного актера Александра Орловского.
По информации портала «Кино-театр.ру», артист скончался от сердечной недостаточности. Напомним, что тело 60-летнего Орловского обнаружили лишь спустя 8 дней после его кончины в запертой квартире в Благовещенске.
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За время своей сыграл более 100 ролей. В 2018 года Вячеслав Голубков переехал в Санкт-Петербург.
По информации портала «Кино-театр.ру», артист скончался от сердечной недостаточности. Напомним, что тело 60-летнего Орловского обнаружили лишь спустя 8 дней после его кончины в запертой квартире в Благовещенске.
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Мария Фирсова