В Санкт-Петербурге умер известный актер Виктор Мелихов

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Виктор Мелихов закончил знаменитый ЛГИТМиК (сейчас называется РГИСИ). Первыми фильмами, в которых он снялся, были «Бакенбарды» Юрия Мамина и «Молодая Екатерина» совместного производства США, Великобритании и Канады. В начале 2000-х Виктор вел цикл передач для детей на петербургском канале «СТО» «Сказки дедушки Мокея». Его фильмография насчитывает более 60-ти работ, но наибольшую известность Виктору Мелихову принесли роли в криминальных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Бандитский Петербург» и «Агент национальной безопасности».
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