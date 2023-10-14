В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за дождей и угрозы наводнения

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Дирекция КЗС в Telegram-канале сообщает, что возможно повышение уровня воды выше критической отметки — 160 см.
Ранее сообщалось, что индийские власти задействовали вертолеты, чтобы эвакуировать людей. Люди из-за наводнения застряли в штате Сикким. Среди туристов есть и россияне. В зоне бедствия оставались 3 россиянки. Погодные условия неблагоприятны, но для эвакуации застрявших туристов направили первый вертолет.
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