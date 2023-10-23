В Щелкове открыли новый благоустроенный сквер

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В городском округе Щелково открыли сквер вдоль Пролетарского проспекта для прогулок и проезда. об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«Территорию сквера на Пролетарском проспекте в Щелково открыли для прогулок. Теперь транзитная зона, привычная горожанам, стала удобней. Тут появилось обновленное мощение и пандусы, которые сделают сквер более удобным для людей с ограниченными возможностями. Еще тут организовали место для отдыха»,— поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Кроме этого, в сквере также появились зоны отдыха, пешеходные дорожки и даже велосипедный маршрут.
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