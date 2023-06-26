В Щёлкове отремонтировали канализационную трубу, не разрывая земли

Фото: МинЖКХ МО
Работы доставили минимум неудобств жителям
В Подмосковье применили экологичную технологию – отремонтировали канализационную трубу в Щёлково без разрытия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Коммунальная авария произошла во дворе на улице Неделина. Под землёй на глубине 3,5 м перестала штатно работать канализационная труба. Между тем во дворе имеются детская площадка, асфальтированные тропинки, деревья и кустарники.
«Щёлковский водоканал», оценив ситуацию, пошёл по пути применения технологии замены трубопровода методом гидравлического разрушения. Метод предусматривает минимум раскопок и максимум сохранности благоустройства. Работу предприятие поручило подрядной организации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что благоустройство парка Островского в Ступино готово на 60%.
Коммунальная авария произошла во дворе на улице Неделина. Под землёй на глубине 3,5 м перестала штатно работать канализационная труба. Между тем во дворе имеются детская площадка, асфальтированные тропинки, деревья и кустарники.
«В ходе телеинспекции выявили провал трубы и убедились, что канализация не работает. У колодца установили оборудование. В железобетонный трубопровод направили гидравлический разрушитель. С его помощью дошли до следующего колодца, а там затянули патрубки из новых полиэтиленовых труб, которые весьма долговечны. Таким образом, на месте старого трубопровода появился новый», – рассказали в ООО «Универсал Монтаж».С начала работ до их окончания прошло всего дня вместо недели при открытом способе. Работы доставили минимум неудобств жителям.
Ранее «Радио 1» сообщало, что благоустройство парка Островского в Ступино готово на 60%.
Лора Луганская