В Щёлкове новую школу откроют к 1 сентября

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил ход финального этапа строительства школы в микрорайоне Финский в Щёлкове.
В ходе рабочей поездки губернатора Московской области Андрея Воробьёва в Щёлково в середине весны 2021 года, жители микрорайона Финский обратились к губернатору с просьбой ускорения процесса строительства школы, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Микрорайон Финский начал застраиваться в 2008 году, с этого времени построилось 11 многоквартирных домов, еще один дом на завершающем этапе строительства. Таким образом, население микрорайона составляет порядка 5,5 тысяч человек. На такую территорию нет ни одной школы. Застройщик проекта планировал построить школу только в 2025 году. Детям приходилось ходить на учёбу в соседние школы, находящиеся на расстоянии 1-1,5 км от микрорайона. К тому же они сильно переполнены.
Строительство школы началось в августе 2021 года, одновременно с ещё 25 новыми образовательными учреждениями. На сегодняшний день строительная готовность школы составляет 96%.
Все строительные работы завершаться в августе, а уже 1 сентября дети, живущие в микрорайоне Финский, смогут сесть за парты в новой школе.
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Микрорайон Финский начал застраиваться в 2008 году, с этого времени построилось 11 многоквартирных домов, еще один дом на завершающем этапе строительства. Таким образом, население микрорайона составляет порядка 5,5 тысяч человек. На такую территорию нет ни одной школы. Застройщик проекта планировал построить школу только в 2025 году. Детям приходилось ходить на учёбу в соседние школы, находящиеся на расстоянии 1-1,5 км от микрорайона. К тому же они сильно переполнены.
«Осталось совсем немного до начала учебного года, учителя, родители начинают возвращаться из отпусков, это всегда хлопотное дело — подготовка к 1 сентября. Знаю, что здесь очень активные жители, которые вовлечены настолько, что даже покраской стен занимались, планировкой школы. Я очень рад вас всех видеть. Мы к 1 сентября в Подмосковье открываем 23 школы по госпрограмме, а всего в этом году — порядка 30. В том числе эту долгожданную школу в микрорайоне Финский. Сейчас строители активно занимаются благоустройством, оснащением кабинетов оборудованием — все это требуем заметного внимания. Ещё 63 школы мы, как и в прошлом году, отремонтируем», — отметил губернатор Андрей Воробьёв.Специалистам необходимо завершить работы по установке вентиляции, покраске потолков, стен, установить новое ограждение и приступить к озеленению территории школы.
Все строительные работы завершаться в августе, а уже 1 сентября дети, живущие в микрорайоне Финский, смогут сесть за парты в новой школе.
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Алиса Сергиенко