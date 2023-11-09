В Щёлкове обнаружили следы малоизученной летучей мыши

Фото: фонд «Верховье»
В городском округе Щёлково обнаружили следы обитания редкой и малоизученной летучей мыши – малой вечерницы, занесённой в Красную книгу Московской области. Специалисты проводили там мониторинг редких видов флоры и фауны, рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
«Ультразвук, издаваемый летучей мышью, записали специальной аппаратурой. Специалист по рукокрылым подтвердил, что эти звуки издавала малая вечерница. Такая находка весьма значима из-за неясного статуса категории редкости этого вида в области», – отметил министр.Последние полвека малая вечерница отмечалась только в городском округе Серпухов. Новая находка в Щёлкове позволит детально изучить биотопы и кормовую базу, подходящие этому виду.
Как отметил Фирсов, летучие мыши играют важную роль в экосистеме. Они помогают контролировать численность насекомых, вредных для сельского хозяйства и здоровья людей.
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Лора Луганская