В Щёлково наградили пенсионера Макарова, спасшего мальчика от ограбления

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Начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков вручил Максиму Макарову, который спас пятиклассника от ограбления в городе Щёлково, вручили благодарственное письмо и новый телевизор.
Напомним, 72-летний Михаил Макаров ремонтировал во дворе машину, когда вдруг услышал истошные крики ребенка. Он сразу ринулся на помощь и, подставив грабителю подножку, задержал его и заставил вернуть мальчику смартфон. Макаров удерживал вора до приезда полиции.
Макарову вручили благодарственное письмо, а также памятный подарок - жидкокристаллический телевизор.
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«Поступок Михаила Викторовича - это пример активной гражданской позиции для всех, в том числе и для сотрудников полиции. Такое взаимодействие полицейских и граждан помогает в раскрытии преступлений, задержании нарушителей закона, а также укрепляет доверие друг к другу», - прокомментировал ситуацию Пауков, его цитирует пресс-центр МВД.
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Евгения Парфентьева