В Щёлково появится производство изотермических полуприцепов

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение застройщику на строительство производства. Застройщик вложит в проект порядка 350 миллионов рублей.
Общая площадь объекта составит более 5,8 тысяч кв. метров. В производственной части разместят цех изготовления изотермических полуприцепов. Административный блок запроектирован на площади 408 кв. метров — это помещения для рабочих, раздевалка, столовая и пункт оказания первой помощи. Будет создано 40 рабочих мест.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8 (498) 602-00-00.
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