В сектор Газа готовятся въехать 80 грузовиков с гуманитарной помощью

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В ближайшее время в сектор газа через КПП «Рафах» въедут 80 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом в соцсети X сообщает офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) при израильском министерстве обороны.
Отмечается, что это будет крупнейшая поставка продовольствия, воды и лекарств в сектор Газа с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
В настоящее время 80 грузовиков проходят проверку на пограничном пропускном пункте.
Данные COGAT гласят, что за прошедшие десять дней в Газу прибыли свыше 170 грузовиков с несколькими сотнями тонн гуманитарных грузов для жителей сектора.
Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху сообщили, что помощь оказывает не сама страна, а множество международных организаций. Отмечалось, что поставки предназначаются исключительно для гражданского населения, поэтому в случае обнаружения их использования представителями ХАМАС, поставки прекратятся.
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В настоящее время 80 грузовиков проходят проверку на пограничном пропускном пункте.
Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху сообщили, что помощь оказывает не сама страна, а множество международных организаций. Отмечалось, что поставки предназначаются исключительно для гражданского населения, поэтому в случае обнаружения их использования представителями ХАМАС, поставки прекратятся.
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Анастасия Чинкова