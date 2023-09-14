В селе Ильинский Погост снесли заброшенное здание

Фото: Мособлархитектура
В селе Ильинский Погост городского округа Орехово-Зуево снесли недостроенное здание детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Площадь нежилого строения составляла около 1 тыс кв м. Строительство объекта началось ориентировочно в 1980-х годах, однако так и не было завершено. Сооружение долго находилось в заброшенном состоянии, каркас здания утерял устойчивость, и объект решено было снести.
Сейчас участок свободен от застройки. На месте здания планируют провести благоустройство.
В Московской области идёт масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий.
По данным Мособлархитектуры, всего в Орехово-Зуевском городском округе выявлено 295 объектов незавершённого строительства. Уже ликвидировано, достроено или приведено в соответствие 220 объектов, то есть 75% от общего количества.
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Сейчас участок свободен от застройки. На месте здания планируют провести благоустройство.
По данным Мособлархитектуры, всего в Орехово-Зуевском городском округе выявлено 295 объектов незавершённого строительства. Уже ликвидировано, достроено или приведено в соответствие 220 объектов, то есть 75% от общего количества.
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Лора Луганская