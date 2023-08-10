В селе Ильинское по просьбе жителей установили три «лежачих полицейских»

Фото: администрация г. о. Красногорск
«Ни один район Красногорска не остается без внимания в вопросах безопасности дорожного движения. Жители округа обратились к главе с просьбой обезопасить участок дороги, который недавно отремонтировали», – говорится в сообщении.«Лежачие полицейские» появились на пересечении улиц Ленина и Набережной. Ранее там отремонтировали участок дороги площадью 2430 кв м.
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