В селе Красный Путь начали сносить аварийное здание психбольницы

Фото: Минимущество МО
В селе Красный Путь городского округа Домодедово начали сносить бывшее административное здание психиатрической больницы №19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«Административный корпус на улице Гвардейской был введён в эксплуатацию более 70 лет назад. Уже более 10 лет он не используется. Конструкции здания – в плачевном состоянии, и о ремонте речи идти не могло. Планы по использованию этой территории администрация городского округа будет обсуждать с руководством больницы», – сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья АдигамоваВ этом году Миноблимущество решило снести шесть аварийных объектов в городских округах Лыткарино, Домодедово, Орехово-Зуево, Люберцы и Можайск.
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Лора Луганская