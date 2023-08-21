В селе Ромашково начали строить развязку на Рублёвском проезде

Фото: Минтранс МО
Работы ведут в рамках реконструкции подъезда к парку Малевича от примыкания к Рублёвскому проезду до ул. Центральной в Ромашкове.
Открыть движение транспорта по основному ходу от Рублёвского проезда до ул. Центральной собираются в сентябре.
Развязка позволит разгрузить Рублёвский проезд и обеспечить беспрепятственный доступ жителей к популярному арт-пространству. Реконструкция также улучшит транспортную доступность села Ромашково и одноимённого жилкомплекса, где проживают около 7 тыс человек. Завершить все работы планируют во II квартале будущего года.
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