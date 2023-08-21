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В селе Ромашково начали строить развязку на Рублёвском проезде

21 августа 2023, 13:13

Фото: Минтранс МО

В селе Ромашково Одинцовского городского округа стартовало строительство одноуровневой кольцевой развязки на Рублёвском проезде. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.

Работы ведут в рамках реконструкции подъезда к парку Малевича от примыкания к Рублёвскому проезду до ул. Центральной в Ромашкове.


«Длина развязки превысит 336 м. Там уже устраивают насыпь земляного полотна и переустраивают водовод. Параллельно продолжается укладка верхних слоёв асфальта по основному ходу автодороги от Рублёвского проезда до ул. Центральной. Работы выполнены на 60%. Завершается и строительство ливневой канализации», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Открыть движение транспорта по основному ходу от Рублёвского проезда до ул. Центральной собираются в сентябре.

Развязка позволит разгрузить Рублёвский проезд и обеспечить беспрепятственный доступ жителей к популярному арт-пространству. Реконструкция также улучшит транспортную доступность села Ромашково и одноимённого жилкомплекса, где проживают около 7 тыс человек. Завершить все работы планируют во II квартале будущего года.

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#московская область
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В Подмосковье построят горнолыжный курорт
21 августа 2023, 13:18

Фото: istockphoto / molchanovdmitry

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на этапе проектирования поступил объект горнолыжного компдекса от застройщика «СК Вектор-В» в городском округе Истра.

Застройщик вложит в реализацию проекта 150 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В рамках проекта запланировано создать естественный склон со спуском длиной 200 метров, который оборудуют системами искусственного оснежения склонов. Также, на площади более 3 тыс. кв. метров будут построены гостиничный комплекс на 30 номеров, ресторан, спа-зона с открытым бассейном и модульные дома для размещения отдыхающих. Реализация запланирована на 2024-2025 годы.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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В Красногорске поставили на кадастр новую школу
21 августа 2023, 12:52

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

К началу учебного года в жилом комплеске «Спутник» городского округа Красногорск откроется школа на 825 школьников.
Застройщиком школы выступал девелопер проекта Группа «Самолет», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В новой школе оборудовали современные учебные классы, мастерские, игровые площадки, спортивный зал и другое. 

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#служба
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Внешний долг Domino’s Pizza достиг 520 миллионов рублей
Владелец Domino''''s Pizza начал процедуру банкротства российского бизнеса
21 августа 2023, 12:45

Фото: iStock/Say-Cheese

Владелец Domino''''s Pizza начал процедуру банкротства российского бизнеса, сообщили представители компании в пресс-релизе.
DP Eurasia N.V – материнская компания сети пиццерий Domino's Pizza объявила, что не смогла найти покупателей на российский бизнес и начала процедуру банкротства.

​В марте 2022 года компания сообщила о приостановке инвестиций в Россию, в настоящий момент внешний долг Domino's Pizza превысил 520 миллионов рублей. Однако, долг уже погасило турецкое дочернее предприятие.

При этом, о плане ​окончательно продать российский бизнес в DP Eurasia N.V заявили ​в ​конце 2022 года. Основной причиной предприниматели назвали влияние на бизнес санкций.

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#бизнес
#банкротство
#россия
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Воробьёв: с открытием новых направлений МЦД в Подмосковье запускают 75 автобусов
21 августа 2023, 12:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Параллельно с открытием новых направлений МЦД в Московской области запускают 75 автобусов для удобства пользования железнодорожным транспортом. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Обращаю внимание на то, что одним из самых важных, ключевых запросов жителей остаётся автобусное сообщение. Теме транспорта на прошлой неделе было посвящено заседание президиума Госсовета. В контексте МЦД мы запускаем 75 автобусов. Очень важно вместе с главами муниципалитетов посмотреть, какие маршруты как должны быть утроены, чтобы пассажирам было максимально удобно и эффективно пользоваться железнодорожным транспортом», – заявил губернатор на еженедельном совещании с руководящих составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.
 Воробьёв добавил, что очень важно качественно и доходчиво информировать жителей о транспортных изменения, которые происходят в регионе. 
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#мцд
#транспорт
#автобусы
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Воробьёв назвал срок открытия МЦД-4
21 августа 2023, 12:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Четвёртая ветка Московских центральных диаметров будет открыта в начале сентября. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Каждое следующее направление Московских центральных диаметров очень востребовано. И в первой декаде сентября будет открыто МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожный. Это очень загруженное направление, как, впрочем, и все. Открытие новой ветки позволит, как и в случае с МЦД-3, почувствовать изменения 1 миллиону человек», – сказал глава региона на еженедельном совещании с руководящих составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.
Он отметил, что важное преимущество запуска МЦД – то, что их открытие даёт возможность более активными темпами реализовывать реновацию.
«Транспортная доступность меняет скоростью, меняет экономику. И мы можем расселять больше ветхого и аварийного жилья», – отметил Воробьёв. 
Ранее он рассказал на заседании, что в Подмосковье расположена 21 станция открывшейся на днях третьей линии Московского центрально диаметра. Сейчас предстоит благоустроить последнюю из них. 

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#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#мцд-4
#транспорт
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Подмосковным предпринимателям расскажут об актуальных проблемах при увольнении работников
21 августа 2023, 12:21

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Бесплатный вебинар для для собственников и руководителей бизнеса по актуальным проблемам при увольнении сотрудников пройдёт 31 августа в 11:00.

Вебинар для подмосковных предпринимателей пройдёт по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва и Адвокатской палаты Московской области.

На вебинаре предпринимателям расскажет адвокат Московской коллегии адвокатов «Sed Lex» Валерия Аршинова о законных основаниях для увольнения сотрудника, ошибки предпринимателей при увольнении, рекомендации при увольнении. 

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

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Воробьёв: в Подмосковье осталось благоустроить одну станцию МЦД-3
21 августа 2023, 12:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье расположена 21 станция открывшейся на днях третьей линии Московского центрально диаметра. Сейчас предстоит благоустроить последнюю из них, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«На прошлой неделе было открыто большое сообщение – МЦД-3, Зеленоград – Раменское. На территории Подмосковья расположена 21 станция. 20 мы уже успели благоустроить, ещё одна в работе», – сказал глава региона на еженедельном совещании с руководящих составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.
Воробьёв назвал МЦЗ-3 важным, большим проектом, который предполагает удобное сообщение, причём за совершенно другие деньги. 
«Если раньше стоимость проезда составляла порядка 180 рублей, то благодаря, прежде всего, поддержке мэра Москвы, пересадка на метро, поездка стоит 65 рублей», – отметил Воробьёва.
Он добавил, что каждое следующее направление будет востребовано так же, как и предыдущие линии МЦД. 

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#мцд-3
#транспорт
#станции
#благоустройство
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Студенты из Тамбова создали систему подавления малых винтокрылых БПЛА
21 августа 2023, 12:12

Фото: istockphoto/akiyoko

Студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) разработали систему постановки пространственных барьеров для защиты различных объектов от малых беспилотных летательных аппаратов.
Отмечается, что созданный студентами комплекс будет в три раза дешевле существующих аналогов. Разработка юных инженеров была представлена на акселераторе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023», сообщает RT. Основу защитного комплекса составляет барьер, представляющий собой электромагнитное поле, которое устанавливает помеху для БПЛА.

Уникальность разработки студентов состоит в том, что в ней, в отличие от существующих систем, используются нейросетевые технологии, которые позволяют узконаправленные и многолучевые диаграммы направленности, осуществляющие точечное воздействие на летательный аппарат. За счет использования цифровой антенной решетки с большим коэффициентом накопления система не нуждается в больших мощностях для подавления дронов. Это делает ее стоимость в несколько раз дешевле аналогов.

Разработчики создали опытный образец, провели ряд тестирований. Сейчас они ищут источники дополнительного финансирования для создания промышленной модели.

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#аппарат
#разработка
#накопления
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В Балашихе благоустроили сквер «Бульвар цветов»
21 августа 2023, 11:44

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха завершилось благоустройство пешеходной зоны по улице Пролетарская до улицы Новая, которая получила название «Бульвар цветов».
«Бульвар цветов» назван так из-за ярких цветников, которые украшают эту территорию, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Балашихе обновили пешеходную зону на улице Пролетарская. Тут появился фонтан, детские площадки, велодорожка. Все это, как мы надеемся, станет своеобразным магнитом для местных жителей, и они будут чаще выбирать эту локацию для отдыха», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. 

Специалисты благоустроили 2 гектара территории, на которых появились новые прогулочные зоны, детские площадки, зоны для спорта, велодорожка и другое. В рамках проекта также провели озеленение территории, обновили систему освещения, установили новые скамейки, урны, качели. 

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Подмосковье ищет медработников