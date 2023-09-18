В селе Семёновское открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести»

«Итоги голосования говорят сами за себя, жители Подмосковья доверяют нашему губернатору и его команде и видят существенные изменения к лучшему. Поздравляю Андрея Юрьевича со вступлением в должность и желаю дальнейших успехов на высоком государственном посту и достижения поставленных целей», — сказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.