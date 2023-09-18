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В селе Семёновское открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести»

18 сентября 2023, 14:00
В селе Семёновское Можайского городского округа торжественно открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести». Об этом сообщает интернет-издание «Можайск. Новая жизнь».
Закон о присвоении почётного звания селу Семёновское и деревне Мокрое за вклад в победу над фашистами в 2020 году приняла Мособлдума. К сентябрю 2023-го там установили памятные стелы.

На торжественной церемонии открытия стелы в Семёновском присутствовали депутаты Мособлдумы, ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Фёдоровна Калашникова, труженики тыла, военные, юнармейцы и местные жители.

«Можайская земля полна примеров мужества и воинской доблести. Пусть эта стела станет символом доблести и героизма наших защитников. Пусть подвиг солдат навсегда будет примером мужества, храбрости и любви к своей стране», – заявил на церемонии депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.
Мероприятие завершилось минутой молчания, а также возложением венков и цветов к стеле.

Открытие ещё одной памятной стелы «Населённый пункт воинской доблести» в деревне Мокрое состоится 23 сентября в полдень. Также почётное звание предложили присвоить рабочему поселку Уваровка.

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#можайск
#история
#вов
#великая отечественная война
#мособлдума
#подмосковье
#московская область
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Одну из центральный улиц Петербурга превратят в культурный квартал
18 сентября 2023, 14:00

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Санкт-Петербурге преобразят Думскую улицу в центре города, превратив её в культурный квартал. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».
Председатель Комитета по общественному питанию в секторе крупного бизнеса петербургской «Деловой России» Виталий Свидовский и глава администрации Центрального района Елена Фёдорова провели бизнес-завтрак, в рамках которого обсудили реконструкцию улицы.

«‎Думская – это не просто улица, это практически целый квартал в сердце Петербурга. Туристически это одно из самых центральных мест. И хотелось бы, чтобы там появились не просто рестораны, а культурный квартал: маленькие театры, галереи, хорошие рестораны, кофейни. Хотелось бы, чтобы туда приезжали туристы и жители Петербурга и гордились им», – выразил свои пожелания Свидовский.

Кроме того, Свидовский является генеральным директором сети ресторанов «Теремок». Он заявил о готовности руководства разместить точку на обновлённой Думской, сообщает «Петербургский дневник»

Фёдорова, в свою очередь, заявила, что в настоящее время проводятся различные переговоры с предпринимателями, а также встречи с местными жителями, чтобы в итоге получить улицу, которая придётся по вкусу всем. В планах также рассматривается возможность сделать её пешеходной.

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#санкт-петербург
#реконструкция
#улица
#культура
#рестораны
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ФСБ задержала двух диверсантов в Ростовской области
В Ростовской области задержали двух украинских агентов при подготовке к поджогу
18 сентября 2023, 13:55

Фото: istock/Chalabala

В Ростовской области задержаны украинские агенты из «Легиона «Свобода России»* в момент приготовления к преступлению. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
Два украинских диверсанта намеревались осуществить поджог административного здания. При задержанных были обнаружены бутылки с разжигательной смесью и заполненные бланки контрактов на прохождение военной службы в рядах ВСУ. По информации ведомства, действовали агенты по заданию террористической организации.  

В настоящее время, в отношении диверсантов возбуждены уголовные дела. Устанавливается круг лиц, причастных к преступлению.  

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#поджог
#предприятия
#всу
#рф
#сбу
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Опрос: школьники стали чаще использовать голосовые помощники в учёбе
Опрос «Яндекс Рекламы»: школьники регулярно пользуются чат-ботами для учёбы
18 сентября 2023, 13:10

Фото: iStock/Prostock-Studio

Российские школьники начали чаще интересоваться сферой IT и программированием, а также гаджетами, помогающими в учёбе. С результатами опроса «Яндекс Рекламы» ознакомилась «Газета.Ru»
За текущий год значительно вырос спрос ( 43%) на голосовые помощники, которыми школьники ежедневно пользуются для поиска информации по учёбе. На 19% возросла популярность чат-ботов, а на 13% – музыка для учёбы. Также заметно увеличение запросов в интернете об интерактивных досках, они возросли на 14%.

Бизнес-партнёр индустрии EdTech в «Яндексе» Анастасия Митькина сообщила, что 87% поисковых запросов, связанных с детским образованием, содержат в себе названия конкретных учебных заведений. По её словам, в последнее время наблюдается развитие интернет-сайтов различных детских садов и школ, которые стремятся усилить присутствие в сети.

Также «Газета.Ru» уточняет, что согласно исследованию, растёт и интерес школьников к сфере IT и программированию. Родители и сами школьники начали активнее интересоваться курсами по 3D-графике ( 26%), графическому дизайну ( 13%), а также другими занятиями, связанными с разработкой детьми программ. 

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#опрос
#дети
#школьники
#программирование
#it
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Украинцы угрожают смертью сбежавшему из России Гребенщикову*
Певец Гребенщиков* заявил, что отказался от выступлений на Украине из-за угроз
18 сентября 2023, 13:07

Фото: istock/Pro2sound

Рок-исполнитель Борис Гребенщиков* отказывается выступать на Украине из-за высказываний жителей страны. Об этом он сообщил изданию Financial Times.
По словам артиста, украинцы пишут ему оскорбительные письма и угрожают ему. 

«Половина украинцев думают: «О, хороший русский — это мертвый русский». Я получаю много подобных писем», — рассказал Гребенщиков*.

Музыкант также назвал положение страны, в которой он родился и вырос - трагическим и заверил, что возвращаться в Россию или Украину не намерен, так как опасается за свою жизнь. Гребенщиков* добавил, что для жизни и творчества ему больше подходит Англия, где он продолжает работать. Артист отметил, что хотел бы помочь и русским и украинцам, но не знает как. 

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.


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#письма
#артист
#иностранный агент
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Маркетолог Мосеев: вторичный рынок авто установит рекорд в 2023 году
Маркетолог Мосеев спрогнозировал продажу 6 млн поддержанных машин в 2023 году
18 сентября 2023, 12:52

Фото: IStock/mesteban75

Автомобили в России резко подорожали из-за роста утильсбора и ослабления рубля. С 1 августа рекомендованные розничные цены (РРЦ) изменились у 127 комплектаций машин.
Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев уверен, что в будущем рост цен может продолжиться. На это может повлиять падение рубля и ужесточение правил по ввозу машин по параллельному импорту. Однако россияне продолжают покупать автомобили, несмотря на стоимость, подчеркнул он в беседе с «Радио 1».  
«Сравнивать с прошлым годом тяжело, потому что у нас был провал: ушли европейские, японские, корейские бренды, а китайцы ещё не наладили поставки. Но в прошлом году мы продали больше 600 тысяч машин, в этом году мы скорее всего перевалим планку в миллион, некоторые сомневаются, но мне кажется, что шансы высокие. Также у нас огромный рост на вторичном рынке – в этом году продадим больше шести миллионов машин. Это вообще аномальная цифра. Мне кажется, мы даже установим рекорд за всё время существования вторичного рынка», — сказал Мосеев.
Эксперт объяснил высокие показатели продаж доступностью автомобилей в этом году. Несмотря на уход европейских брендов, новые машины уже постепенно замещают их.

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#машины
#поставки
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Экономист Остапкович оценил идею снижения пенсионного возраста для работающих с инвалидами
RT: экономист Остапкович не поддержал предложение депутата ГД Власова
18 сентября 2023, 12:50

Фото: iStock/LightFieldStudios

Идея по сокращению возраста выхода на пенсию для работников, чья профессиональная деятельность связана с уходом за инвалидами – позитивная, однако не стоит её реализовывать. С таким заявлением в беседе с RT выступил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил допустить ранний выход на пенсию для россиян, работа которых заключается в уходе за людьми-инвалидами. То есть это сиделки, работники хосписов, детских домов и иные работники.

Остапкович объяснил своё несогласие с предложением депутата тем, что в России достаточно много работников иных сфер, связанных с социальной деятельностью, которые также могут потребовать снижения пенсионного возраста. 

Экономист предложил не сокращать возраст выхода на пенсию, а поощрять таких работников финансово и социально, то есть, путём различных выплат и льгот.

В заключение беседы с RT Остапкович отметил, что данное предложение должны рассмотреть профсоюзы и сами люди, чья деятельность связана с уходом за инвалидами. 

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#пенсия
#госдума
#инвалиды
#выплаты
#льготы
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ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернета
18 сентября 2023, 12:47

Фото: istockphoto/krisanapong detraphiphat

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила «большую четверку» операторов связи (МТС, МегаФон, Билайн, Теле2) о необходимости отменить взимание платы за раздачу интернета с мобильных устройств. Компании должны сделать это в течение месяца.
В последнее время в антимонопольную службу поступало большое количество жалоб абонентов на то, что оплачивая раздачу интернета со смартфона на другие гаджеты, они практически были вынуждены дважды  платить за одну и ту же услугу. После проведения соответствующих проверок, ведомство усмотрело в действиях сотовых операторов признаки нарушений антимонопольного законодательства.

ФАС направило в МТС, Билайн, МегаФон и Теле2 предупреждение о прекращении подобных действий. В течение месяца операторы связи должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств и не ограничивать абонентам доступ к этой услуге.

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#интернет
#фас
#гаджеты
#оператор
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Ветераны Дубны в третий раз провели выставку даров природы
18 сентября 2023, 12:27

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Совет ветеранов Дубны в третий раз провёл выставку «Дары природы». Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Садоводы и огородники наукограда, члены первичных ветеранских организаций Институтской части, Большой Волги, Левобережья, представили не только богатый урожай, но и варенья, соленья, маринады и настойки.
«Такие встречи – возможность поделиться друг с другом советами по выращиванию фруктов, ягод, овощей, семейными рецептами. Жюри выставки пришлось нелегко: выбрать лучшие произведения кулинарного искусства среди лучших оказалось делом непростым. Победители получили в награду полезные в хозяйстве вещи: лейки, корзинки, крышки для консервирования и семена», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.   
По его словам, каждый год число участников выставки растёт. В следующем сезоне организаторы планируют пригласить на выставку членов СНТ – не только как зрителей, но и как конкурсантов.

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#фрукты
#урожай
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Омбудсмен Подмосковья Фаевская поздравила Воробьёва со вступлением в должность губернатора
18 сентября 2023, 12:12

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила Андрея Воробьёва со вступлением в должность губернатора Подмосковья.

«Итоги голосования говорят сами за себя, жители Подмосковья доверяют нашему губернатору и его команде и видят существенные изменения к лучшему. Поздравляю Андрея Юрьевича со вступлением в должность и желаю дальнейших успехов на высоком государственном посту и достижения поставленных целей», — сказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская. 

Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей — 83,68%.

На пост губернатора претендовали 4 кандидата — Кирилл Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин, а также Андрей Воробьёв.

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Мособлизбирком объявил Воробьёва губернатором Подмосковья.

Андрею Воробьёву вручили официальные символы губернатора.

Андрей Воробьёв рассказал, какое напутствие ему дал известный доктор Леонид Рошаль.
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