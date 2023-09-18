В селе Семёновское открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести»

На торжественной церемонии открытия стелы в Семёновском присутствовали депутаты Мособлдумы, ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Фёдоровна Калашникова, труженики тыла, военные, юнармейцы и местные жители.
«Можайская земля полна примеров мужества и воинской доблести. Пусть эта стела станет символом доблести и героизма наших защитников. Пусть подвиг солдат навсегда будет примером мужества, храбрости и любви к своей стране», – заявил на церемонии депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.Мероприятие завершилось минутой молчания, а также возложением венков и цветов к стеле.
Открытие ещё одной памятной стелы «Населённый пункт воинской доблести» в деревне Мокрое состоится 23 сентября в полдень. Также почётное звание предложили присвоить рабочему поселку Уваровка.
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