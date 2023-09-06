В сельское хозяйство Подмосковья инвестируют 3,5 млрд рублей

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект животноводческого комплекса и молокоперерабатывающего завода компании «Молочная Нива» в городском округе Шаховская.

В Шаховской планируется строительство фермы на 2400 коров и молочного завода, который будет перерабатывать до 100 тонн молока в сутки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На предприятии установят инновационное оборудование, что позволит выпускать более 15 видов продукции: молоко различной жирности, кефир, йогурты питьевые и термостатные, творог, сливки, сметану, сливочное масло, твердые, полутвердые, молодые и творожные сыры. Реализация проекта запланирована на 2024 год. Реализация проекта создаст 300 рабочих мест.





ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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