В сентябре откроют движение на участке дороги «Осташковское шоссе – деревня Ульянково»

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Строительство данной автодороги является важнейшей составляющей развития транспортной инфраструктуры Мытищинского округа. Ее протяжённость свыше 3,3 км.
Запуск участка «Осташковское шоссе – деревня Ульянково» улучшит транспортную доступность 40 тысяч человек.
Завершение строительных работ на данном участке автодороги намечается на III квартал текущего года.
Читайте также:
Первый участок Мытищинской хорды будет готов к открытию в начале следующего года.
Участок Мытищинской хорды строят с привлечением средств инвестора.
В этом году в Подмосковье отремонтируют 25 региональных дорог.