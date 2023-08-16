В сентябре стартует бизнес-обучение для предпринимателей Подмосковья

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Обучающие мероприятия разработаны Московским областным филиалом РАНХиГС совместно с региональным центром «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Принять участие в бизнес-обучении могут:
— индивидуальные предприниматели;
— физические лица, планирующие открыть свой бизнес.
Обязательным условием является ведение деятельности и регистрация бизнеса на территории Московской области.
Обучение будет состоять из двух блоков, в каждом по 3 вебинара и очный тренинг.
Обучение бесплатное. Узнать подробную информацию о каждом модуле и зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта.
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