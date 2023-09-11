В Сербии банк выставил копии паспортов россиян на виду у прохожих

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В Белграде в одном из отделений Райффайзенбанка копии паспортов граждан РФ лежат на подоконнике так, что их видно прохожим с улицы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что отделение Райффайзенбанка находится в историческом центре сербской столицы на улице Цара Душана.
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